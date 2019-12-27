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Рейсовый автобус попал в ДТП на Волыни: пострадали восемь человек (фото)
Дорожно-транспортное происшествие в 8 утра пятницы, 27 декабря, произошло на Волыни. Напомним, накануне в Хмельницком были насмерть сбиты два пешехода — мужчина и женщина. Виновником ДТП стал служебный автомобиль СБУ. Делом занимается Государственное бюро расследований.
— На трассе Львов — Луцк недалеко от села Софиевка Гороховского района Волынской области рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш — Львов столкнулся со встречным микроавтобусом Opel Movano. Согласно предварительной информации, в ДТП получили травмы оба водителя и шесть пассажиров рейсового автобуса, — сообщили в ГУ Национальной полиции Волынской области.
На месте аварии работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших информации пока нет.
Ранее во Львове полицейские преследовали злостного нарушителя правил дорожного движения, который травмировал сотрудника полиции и спровоцировал ДТП с участием машины правоохранителей.
А в жутком ДТП в Николаевской области погибла женщина, госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель и четверо пассажиров внедорожника.
А в Киеве произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Столкнулись автомобили Mercedes, Ford и «ВАЗ-2101».
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