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Здоровье и медицина

Максим Степанов предложил «медицинским реформаторам» сначала провести полный аудит отрасли

11:43 27 декабря 2019 51
Максим Степанов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Бывший губернатор Одесской области и врач по первому образованию Максим Степанов предложил Минздраву провести комплексный аудит медицинской отрасли, а именно: материально-технической базы, количества медицинских специалистов. Мол, без этих данных реформирование просто невозможно, ведь цифры позволят понять, сколько реально стоит медицина в Украине.

«Аудит нужно провести в каждом населенном пункте, чтобы понять, где не хватает гинекологов, где травматологов, терапевтов и тому подобное. Сейчас мы такой статистики почему-то не имеем и не понимаем поэтому, сколько стоит обеспечение здоровья нации», — отметил Степанов в своей статье для издания «Зеркало недели».

Следовательно, по мнению автора, данные аудита позволят построить эффективную социально-экономическую модель медицины с многоканальным финансированием. Среди составляющих последнего — средства бюджетов различных уровней, обязательное медицинское страхование и сооплата ряда видов услуг, которая должна включать приближенную к европейскому уровню заработную плату медработников. «Таким образом мы решим также проблему трудовой миграции», — говорит Степанов.

Кроме того, в статье говорится о проблеме качества предоставления медицинских услуг и его контроля. Степанов предлагает утвердить национальные клинические протоколы лечения на государственном уровне, а также критерии качества. В таком случае, по словам экс-губернатора Одесской ОГА, будет возможность системно контролировать профессионализм медицинского персонала и качество оказания медицинских услуг соответственно.

Напомним, ранее Максим Степанов прокомментировал скандальное решение губернатора Куцего об объединении департамента здравоохранения ОГА с управлением спорта.

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