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Украина

Новый Шулявский мост в Киеве сняли с воздуха: впечатляющие фото

14:07 27 декабря 2019 302
Шулявский мост
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили свежие фотографии Шулявского моста, который испытывали при помощи тяжелых грузовиков, сделанные с высоты птичьего полета. Путепровод обещают открыть для транспорта в ближайшие дни.

По мосту, испытывая его на прочность, ездили восемь 30-тонных грузовиков. В это время, по традиции, под путепроводом находились строители. Фотографии в Twitter выложил мэр Киева Виталий Кличко, который также присутствовал на испытаниях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео начала финальных работ на Шулявском мосту — укладки дорожного покрытия (нижней гидроизоляционной «подушки» и верхнего асфальтобетонного слоя).

Фото из Twitter Виталия Кличко.

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