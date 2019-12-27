Новый Шулявский мост в Киеве сняли с воздуха: впечатляющие фото

Украина

В сеть выложили свежие фотографии Шулявского моста, который испытывали при помощи тяжелых грузовиков, сделанные с высоты птичьего полета. Путепровод обещают открыть для транспорта в ближайшие дни.

По мосту, испытывая его на прочность, ездили восемь 30-тонных грузовиков. В это время, по традиции, под путепроводом находились строители. Фотографии в Twitter выложил мэр Киева Виталий Кличко, который также присутствовал на испытаниях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео начала финальных работ на Шулявском мосту — укладки дорожного покрытия (нижней гидроизоляционной «подушки» и верхнего асфальтобетонного слоя).

Фото из Twitter Виталия Кличко.



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