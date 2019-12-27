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Новый Шулявский мост в Киеве сняли с воздуха: впечатляющие фото
В сеть выложили свежие фотографии Шулявского моста, который испытывали при помощи тяжелых грузовиков, сделанные с высоты птичьего полета. Путепровод обещают открыть для транспорта в ближайшие дни.
По мосту, испытывая его на прочность, ездили восемь 30-тонных грузовиков. В это время, по традиции, под путепроводом находились строители. Фотографии в Twitter выложил мэр Киева Виталий Кличко, который также присутствовал на испытаниях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео начала финальных работ на Шулявском мосту — укладки дорожного покрытия (нижней гидроизоляционной «подушки» и верхнего асфальтобетонного слоя).
Фото из Twitter Виталия Кличко.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!