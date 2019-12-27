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Рискуем потерять страну: украинская писательница озвучила тяжелый прогноз по Донбассу
Украина в ближайшие годы восстановит де-юре контроль над оккупированным Донбассом, но вот возвращение региона де-факто будет очень тяжелым процессом. Важно при этом не потерять всю страну. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила украинская писательница Тамара Дуда (Тамара Гориха Зерня), прославившаяся романом «Доця» о событиях 2014 года на востоке Украины.
«По моему мнению, через два-три года Украина восстановит юридический контроль над этими территориями. Дальше начнутся очень болезненные и неприятные процессы», — прогнозирует писательница. При этом сроки реинтеграции будут зависеть от многих факторов: «Насколько зрелой к тому времени будет нация, насколько грамотно будет вести себя власть, хватит ли политической воли у тех, кто всем этим будет заниматься».
Автор книги о Донбассе соглашается с теми, кто против возвращения Донбасса военным путем.
«Военным путем нельзя. Договоры и соглашения с Путиным обернутся сдачей еще большей территории Украины. У многих есть ощущение, что мы рискуем потерять страну. А у меня — ощущение незащищенности и какой-то растерянности. С другой стороны, есть понимание, что мы не бессильные и нас немало», — подытожила автор.
Как Украине научиться выживать при наличии соседа-агрессора и кому предназначен новый роман писательницы, читайте в интервью «Украинцев должны бояться из-за паршивости нашего характера».
Фото Тамара Горіха Зерня/Facebook
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