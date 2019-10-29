"Это правда, я — адвокат Коломойского": Богдан рассказал об отношениях с олигархом

Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил ранние заявления олигарха Игоря Коломойского, что является его адвокатом.

Об этом Богдан заявил в интервью «Украинской правде». При этом он не согласился с определением «одиозный представитель команды Зеленского», отметив, что является «известным».

«Если говорить искренне, так это же правда — я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие-то клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны», — сказал он и добавил, что перед трудоустройством к Зеленскому предупреждал, что не будет отказываться от такого образа жизни, и что «эта часть не противоречит ни законам, ни какой-то публичной этике».

Он также не согласился с определением «серый кардинал», заявив: «У нас есть президент. У меня должность — обеспечивать его деятельность. У меня нет властных полномочий как у личности».

Андрей Богдан также признался, что иногда общается с Игорем Коломойским, отметив существование определенных разногласий. «Я не могу сказать, это напряженные или не напряженные отношения. Да, у нас есть разные взгляды на различные события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский», — добавил глава ОП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Европейского парламента, вице-президент Комитета ассоциации «Украина-ЕС» Виола фон Крамон-Таубадель считает Андрей Богдана «очень опасным»: «Особую проблему я вижу в господине Богдане, поскольку он очень опасен… Я думала, что Зеленский — новая фигура, но нет. Сам по себе — да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно, некоторые из его компании, „Квартала 95“, и являются профессионалами … Но до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в его офисе, другим будет очень трудно».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter