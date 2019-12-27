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Украина

Сильный ветер и метели: синоптики рассказали, где ждать непогоды в выходные

17:44 27 декабря 2019 138
Метель
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в западных, Житомирской и Винницкой областях. Напомним, 25 декабря в Карпатах уже начал идти сильный снег.

В течение суток 28 декабря и ночью 29 января там ожидается умеренный, а на Прикарпатье — сильный снег. Снежный покров может достигать 15 см, а в Карпатах — 30 см. Также в указанных регионах ожидаются порывы ветра 15−20 метров в секунду, метели, а на дорогах — гололедица.

Регионы с потенциально опасными погодными условиями

«Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — говорится в сообщении метеорологов.

Напомним, в декабре 2019 года погода в Украине продолжала бить температурные рекорды. Однако синоптики пообещали по крайней мере несколько снежных дней до Нового года.

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