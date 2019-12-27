- 22:12 В Харькове суд освободил из-под стражи обвиняемого в двойном убийстве
- 21:33 Военная помощь Украине: стало известно о неожиданном решении Германии
- 21:21 В аэропорт «Борисполь» запустили новый поезд украинского производства
- 20:59 Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы
- 20:40 Лягушкам не спится: в Одесской области зафиксировано аномальное явление
- 20:31 В Николаеве многодетная мать выбросила новорожденного сына умирать на помойке
- 20:27 «Боюсь вернуться к прежнему весу»: откровенное признание победительницы «Зважених та щасливих»
- 20:05 Ровно 20 лет назад Борис Ельцин ушел в отставку, передав власть Владимиру Путину
- 19:56 В России назвали новые сроки запуска «Северного потока-2»
- 19:40 Дело Шеремета: Антоненко не разрешают видеться с семьей
- 19:15 "Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража
- 19:01 Новый дом и судьбоносная встреча: восточный гороскоп на 2020 год
Военная помощь Украине: стало известно о неожиданном решении Германии
Германия отказала в предоставлении военной поддержки Украине. Об этом министр иностранных дел нашей страны Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому изданию RND.
«Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен», — заявил Пристайко.
При этом он выразил надежду на то, что Берлин пересмотрит свою позицию и подчекнул, что президент Зеленский не хотел навредить немцам своим телефонным звонком президенту США Трампу, в котором оба жаловались на слишком слабую поддержку со стороны Европы.
По словам Пристайко, президент Трамп в памятном разговоре напомнил президенту Зеленскому, что из-за своей географической близости европейцы должны сделать больше для безопасности Украины, чем США, и «президент Зеленский согласился».
Министр заявил также, что в конфиденциальных политических беседах главы государства обмениваются еще и не такими репликами.
Напомним, в Евросоюзе резко отреагировали на заявления Зеленского в беседе с Трампом, подсчитав, что ЕС мобилизировал для Украины 15 млрд евро, не считая помощи по линии отдельных стран Европы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?