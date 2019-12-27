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Украина

Военная помощь Украине: стало известно о неожиданном решении Германии

21:33 27 декабря 2019 362
Флаг Германии
Инф. «ФАКТОВ»

Германия отказала в предоставлении военной поддержки Украине. Об этом министр иностранных дел нашей страны Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому изданию RND.

«Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен», — заявил Пристайко.

При этом он выразил надежду на то, что Берлин пересмотрит свою позицию и подчекнул, что президент Зеленский не хотел навредить немцам своим телефонным звонком президенту США Трампу, в котором оба жаловались на слишком слабую поддержку со стороны Европы.

По словам Пристайко, президент Трамп в памятном разговоре напомнил президенту Зеленскому, что из-за своей географической близости европейцы должны сделать больше для безопасности Украины, чем США, и «президент Зеленский согласился».

Министр заявил также, что в конфиденциальных политических беседах главы государства обмениваются еще и не такими репликами.

Напомним, в Евросоюзе резко отреагировали на заявления Зеленского в беседе с Трампом, подсчитав, что ЕС мобилизировал для Украины 15 млрд евро, не считая помощи по линии отдельных стран Европы.

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