Украина

За пьянство за рулем и статус вора в законе с 1 января введут уголовную ответственность

С 1 января 2020 года уголовному преследованию подлежит «управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения или под действием медицинских препаратов, снижающих внимание и скорость реакции». Напомним, пьянство за рулем является одной из самых распространенных причин ДТП в Украине.

В Уголовном кодексе Украины начинает действовать статья 286−1, предусматривающая за пьянство за рулем, передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения освидетельствования на опьянение штраф в 1−2 тысячи необлагаемых налогом минимумов (17−34 тысячи гривен) и лишение прав на срок до трех лет. Такое же наказание предусмотрено за употребление алкоголя или наркотиков после ДТП или остановки транспортного средства полицией до проведения освидетельствования. Повторное нарушение наказывается штрафом до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов (51 тысяча гривен) и лишением прав на 2−3 года.

А вот штрафы для владельцев нерастаможенных евроблях, третья отсрочка по которым истекает 31 декабря 2019 года, опять отложили. Кабмин планирует 14 января рассмотреть законопроекты об упрощении порядка ввоза автомобилей и отмену штрафных санкций за нарушение этого порядка, после чего направить их в Верховную Раду. Эта отсрочка вводится неофициально: в МВД уверяют, что вступающий в силу с 1 января закон, предусматривающий для евробляхеров-нарушителей штрафы до 170 тысяч гривен с конфискацией автомобилей, пока применять не будут. Предполагается, что нардепы могут принять лоббируемые евробляхерами законопроекты до середины февраля.

Эти проекты предусматривают отмену на 180 дней «возрастного коэффициента», который сильно повышает стоимость растаможки старых автомобилей, и штрафов за нарушения при перемещении авто в таможенных режимах временного ввоза и транзита. Еще предлагается отменить акциз на транспортные средства с 1 января 2021 года.

Кроме того, с 1 января в Украину возвращается техосмотр. Пока — для двухколесных мотоциклов, мотоциклов с коляской, трайков и тяжелых квадроциклов.

Тем временем МВД заявило, что готовит законопроекты об усилении ответственности за ряд нарушений ПДД. За превышение скорости на 50 и более километров в час предлагается увеличить штраф с нынешних 510 гривен до 3400. Такое же наказание (плюс — лишение прав на полгода) планируют за оставление места ДТП (сейчас — 255 грн). А за управление автомобилем без прав предлагается штрафовать не на 510 грн, как сейчас, а на 10 200.

В 2020 году в Украине впервые могут ввести уголовную ответственность за статус так называемого вора в законе. Верховная Рада приняла в первом чтении предусматривающий это президентский законопроект. В документе предлагается официально признать ворами в законе (и зафиксировать это в Уголовном кодексе) лиц, «придерживающихся присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользующихся авторитетом среди лиц, совершавших уголовные правонарушения, руководящих, координирующих и/или организовывающих деятельность преступного сообщества или его части или же являющихся участниками такого сообщества». Наказывать лиц, имеющих статус вора в законе предлагается лишением свободы на 7−12 лет с конфискацией.

Обращение за нарушающей законодательство помощью к вору в законе может быть чревато лишением свободы на 3−10 лет (в зависимости от тяжести последствий) с конфискацией имущества или без оной. За организацию воровской сходки предлагается лишать свободы на 3−6 лет, а за содействие участникам преступного сообщества — на 3−5 или 5−7 (если оно совершено служебным лицом или повторно). Этот закон во втором чтении пока не принят.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новинках 2020 года: отмена дипломов гособразца, медицинские и соцуслуги за счет бюджета.

Кроме того, в январе с улиц исчезнут таксофоны, отменят бесплатное спутниковое телевидение и жетоны.

Фото сайта autocentre.ua

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