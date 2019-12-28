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Три недели на размышления: в США озвучили дедлайн для строящих "Северный поток-2" компаний
В ответ на решение РФ ввести в действие газопровод «Северный поток-2» в эксплуатацию до конца 2020 года, в США также решили заявить о своем «дедлайне».
Так, Государственный департамент США выступил с требованием к компаниям-подрядчикам, которые занимаются строительством газопровода «Северный поток-2», свернуть работы до 20 января, иначе им грозят санкции.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в „Северном потоке-2“, должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности», — говорится в сообщении.
При этом в Госдепе США подчеркнули, что «Северный поток-2» — это инструмент, который Россия использует для поддержания своей длительной агрессии против Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России признали провал с «Северным потоком-2»: первоначально «Газпром» планировал привлечь к завершению строительства газопровода собственный трубоукладчик «Академик Черский» и баржу «Фортуна». Но оказалось, что это не совсем так. Чтобы запустить «Северный поток-2», нужно проложить трубы на последнем участке продолжительностью 160 километров в территориальных водах Дании. «Фортуна» там появиться не может: на барже нет системы динамического позиционирования, необходимого согласно датскому законодательству.
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