Адвокат рассказал о возможной борьбе за наследство Галины Волчек

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Скончавшаяся 26 декабря на 87 году жизни известная российская актриса и режиссер Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник"Галина Волчек при жизни была известным и очень уважаемым человеком в культурной среде.

Она по праву занимала должность художественного руководителя «Современника» — одного из самых известных и уважаемых театров России в наши дни. До последнего Волчек беспокоилась о судьбе культурного учреждения, а её последней волей стал поиск подходящей замены для неё.

Логично было бы предположить, что у такого успешного человека после смерти осталось солидное наследство, пишет «Телепрограмма.про».

Тем не менее адвокат Тимур Маршани заверил, что как таковых богатств у Галины Волчек не осталось. Поэтому и борьбы за её наследство как таковой не будет. На это есть еще одна причина — у актрисы всего лишь один наследник — ее сын, и даже теоретические бороться за её наследство некому. В крайнем случае, если третьи лица и смогут претендовать на имущество актрисы, то только в случае, если она оставила завещание в их пользу.

«Мы не знаем, оставила ли Волчек завещание, и можем только предполагать. Если оно существует, то имущество будет распределено среди тех наследников, которые в нем указаны. Если она все же не побеспокоилась о завещании, то наследование будет осуществляться по закону, то есть все получит ее единственный сын», — сказал Маршани.

Напомним, что Галина Волчек скончалась в результате тяжёлой пневмонии, возникшей на фоне хронического бронхита. На фоне тяжёлых заболеваний организм 86-летней Галины Волчек уже не имел ресурсов продолжать борьбу за жизнь. Состояние Волчек после госпитализации планомерно ухудшилось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Галину Волчек похоронят на Новодевичьем в Москве. Траурная церемония прощания состоится 29 декабря в театре, где Галина Борисовна проработала главным режиссером с 1972 года, а затем была его художественным руководителем. Похоронят легенду рядом с первым мужем, знаменитым актером Евгением Евстигнеевым. Такое решение принял их сын Денис.

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