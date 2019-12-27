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- 12:16 Стало известно, где похоронят Галину Волчек
Стало известно, где похоронят Галину Волчек
Знаменитую российскую актрису и режиссера, художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек, которая ушла из жизни 26 декабря, похоронят на Новодевичьем в Москве.
Траурная церемония прощания состоится 29 декабря в театре, где Галина Борисовна проработала главным режиссером с 1972 года, а затем была его художественным руководителем. Похоронят легенду рядом с первым мужем, знаменитым актером Евгением Евстигнеевым. Такое решение принял их сын Денис.
Напомним, Галину Волчек госпитализировали 23 декабря с воспалением легких. Медики боролись за жизнь 86-летнего режиссера, но возникли осложнения. Причиной смерти называют отек мозга и легких.
Друзья и знакомые Галины Волчек, знаменитости, среди которых и Алла Пугачева, скорбят в сети и выражают слова соболезнования семье Галины Волчек.
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