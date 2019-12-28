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В США умер автор известного бродвейского мюзикла "Hello, Dolly!"

5:30 28 декабря 2019 20
Джерри Херман
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 27 декабря, в возрасте 88 лет умер известный американский композитор и поэт, создатель бродвейских мюзиклов Джерри Херман.

Об этом сообщает Associated Press.

Херман скончался в Майами на 89 году жизни. Причиной смерти стали осложнения, связанные с заболеваниями легких.

В 1985 году Херман заявил, что у него обнаружили ВИЧ-инфекцию, сам он называл себя одним из тех счастливчиков, кому удалось избежать прогрессирования инфекции благодаря лечению экспериментальными препаратами.

Звезда Джерри Хермана есть на Аллее славы в Голливуде, также его имя увековечено в Зале славы авторов песен.

Наиболее известными произведениями Хермана являются мюзиклы «Хеллоу, Долли!» (Hello, Dolly!), за который он получил премию Tony в 1964 году, и «Клетка для чудаков» (La Cage aux Folles), отмеченная премией Tony в 1983.

Всего он создал 10 бродвейских шоу. Также композитор был удостоен двух премий Grammy.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26 декабря на 87 году жизни скончалась известная российская актриса и режиссер Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, которая при жизни была известным и очень уважаемым человеком в культурной среде.

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