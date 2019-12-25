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Шоу-бизнес

Умерла автор культовой песни, ставшей главной темой сериала "Друзья" (видео)

13:17 25 декабря 2019 185
Алли Уиллис
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 24 декабря, в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет умерла известный американский композитор, автор целого ряда хитов Алли Уиллис. Ее песни остаются популярны на протяжении уже 40 лет.

Альта Уиллис родилась 10 ноября 1947 года в Детройте, штат Мичиган. Известность пришла к ней благодаря творческому сотрудничеству со знаменитой американской группой Earth, Wind And Fire, для которой Уиллис написала главные их хиты — Boogie Wonderland и September.

В 1986 году Алли удостоилась премии «Грэмми» за саундтрек к комедийному боевику «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи в главной роли. Спустя девять лет Уиллис номинировалась на премию «Эмми» за песню I'll Be There for You в исполнении группы The Rembrandts, которая стала главной музыкальной темой культового сериала «Друзья». Это композиция по праву считается одной из самых популярных мелодий в истории американского телевидения.

Еще одним суперхитом Алли Уиллис стала песня What Have I Done to Deserve This?. Ее в 1987 году записали группа Pet Shop Boys и певица Дасти Спрингфилд.

В 2016 году композитор получила еще одну премию «Грэмми». В этот раз награды удостоилась ее музыка к спектаклю «Цветы лиловые полей», поставленному на Бродвее по мотивам одноименного романа Элис Уокер. Продюсерами постановки выступили Стивен Спилберг, Опра Уинфри и Квинси Джонс.

В качестве официальной причины смерти Алли Уиллис указана внезапная остановка сердца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного дизайнера Эмануэля Унгаро.

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