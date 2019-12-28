Украина

Снег с дождем и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

Последние выходные уходящего 2019 года по всей территории Украины будут мокрыми — на западе, севере и в центре страны ожидается мокрый снег, а на юге (в Запорожье, Николаеве, Херсоне и в Крыму) сохранятся плюсовые 2−4 градуса и будет идти дождь. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Средняя температура воздуха в Украине днем 28 декабря составит 0−2 градуса, будет дуть довольно ощутимый ветер — до 12 метров в секунду.

В Киеве и днем, и ночью не исключен мокрый снег, столбики термометров будут подниматься до 2 градусов выше нуля.

В воскресенье, 29 декабря, снежный фронт достигнет юга Украины — в Кропивницком, Одессе и Николаеве возможен дождь со снегом, хотя температура воздуха будет составлять 2−5 градусов со знаком плюс. В среднем по стране температура снизится до минус 1−3 градусов, причем на западе страны ночью возможны и 4 градуса ниже нуля.

В Киеве снега ожидают и днем и ночью, ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду.

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили водителей о возможном закрытии некоторых участков автодорог в Карпатском регионе в связи с резким ухудшением погоды.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко предупредила, что с началом нового 2020 года в Украине ожидается новая волна потепления.

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