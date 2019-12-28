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МастерШеф-9: судьи пришли в восторг от необычных блюд победителя
В эфире телеканала СТБ состоялся суперфинал девятого сезона «МастерШеф». За кубок победителя в кулинарном бою сражались три участника: Сергей Денисов, Лилия Сорокина и Руслан Лучков. Спустя три часа готовки и часа дегустации судьи смогли определить победителя. Лучшим кулинаром-аматором сезона стал 26-летний Сергей Денисов.
В качестве основного блюда Сергей приготовил вырезку ягненка с пряными овощами, курагой и копченой мамалыгой с черешней. На закуску победитель подал кучмачи: куриное сердце и печень с крыжовником и пеной из айрана. На десерт Сергей задумал сделать чурчхеллу — но не классическую, а в современной интерпретации.
— Я хотел показать старые грузинские рецепты в новой вариации,— рассказал Сергей. — Грузия может быть не только сытная, традиционная, богатая, но и современная, изысканная и ресторанная. Я вырос в Украине, поэтому решил добавить в свое финальное меню еще и местные украинские продукты.
В качестве вознаграждения от проекта Сергей Денисов получил 500 000 гривен и обучение в лучшей кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже.
— Я всегда мечтал попасть в знаменитую французскую кулинарную школу, — признался «ФАКТАМ» Сергей. — Я родился в Батуми, но Украину считаю своей родиной. Работал менеджером в ресторане, частным предпринимателем, но меня всегда тянуло к кулинарии. Перед кастингом «МастерШефа» для меня был тяжелый выбор — новое прибыльное дело или же пойти на проект и, возможно, потерять все.
Ранее судья «МастерШефа» Владимир Ярославский поделился с читателями «ФАКТОВ» рецептом нежного тыквенного супа с томатами и карри.
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Фото СТБ
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