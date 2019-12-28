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Украина

В сети показали фото огромной очереди на КПВВ на Донбассе

10:39 28 декабря 2019 86
Пункт пропуска
Инф. «ФАКТОВ»

На пункте пропуска «Еленовка» на Донбассе образовалась огромная очередь. Фото очереди опубликовал блогер [email protected]‏ в Twitter.

«Очереди вчера на Еленовке…» — написал он.

В сети разгорелось активное обсуждение фотографий среди читателей блогера.

«Очередь к „карателям“ за пенсиями и выплатами?» — спросил один из них.

«Вижу толпы из „прекрасного“ далека…» — добавил второй.

«Как же они нас в Лисичанске задрали! Мало того что очереди как при совке, так еще и хаты бомбят», — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», перед новогодними праздниками стали особенно впечатляющими очереди на выезде из оккупированных регионов в подконтрольные Украине районы. Сказки кремлевских пропагандистов об «ужасах» Украины, благополучно забыты. Жители оккупированных регионов спешат получить выплаты и запастись продуктами.

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