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В сети показали фото огромной очереди на КПВВ на Донбассе
На пункте пропуска «Еленовка» на Донбассе образовалась огромная очередь. Фото очереди опубликовал блогер [email protected] в Twitter.
«Очереди вчера на Еленовке…» — написал он.
В сети разгорелось активное обсуждение фотографий среди читателей блогера.
«Очередь к „карателям“ за пенсиями и выплатами?» — спросил один из них.
«Вижу толпы из „прекрасного“ далека…» — добавил второй.
«Как же они нас в Лисичанске задрали! Мало того что очереди как при совке, так еще и хаты бомбят», — написал третий.
Как писали «ФАКТЫ», перед новогодними праздниками стали особенно впечатляющими очереди на выезде из оккупированных регионов в подконтрольные Украине районы. Сказки кремлевских пропагандистов об «ужасах» Украины, благополучно забыты. Жители оккупированных регионов спешат получить выплаты и запастись продуктами.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»