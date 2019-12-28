Стиль жизни

Теннис и вегетарианство: как мать Кейт Миддлтон сохраняет фигуру в 64 года (фото)

После того, как в сеть попали фотографии отдыхающих на Карибах матери и сестры Кейт Миддлтон в купальниках, издание Daily Mail рассказало о том, как Кэрол Миддлтон, которой 31 января исполнится 65 лет, сохраняет стройную фигуру.

Бабушка будущего короля Великобритании Джорджа практически всю жизнь ведет исключительно здоровый образ жизни. В настоящее время она носит 10-й размер одежды, который соответствует нашему 44-му. Раньше у Кэрол был 12-й размер, однако она похудела к свадьбе младшей дочери Пиппы в 2017 году и с тех пор поддерживает свой вес на одном и том же уровне.

Бывшая стюардесса — вегетарианка. Она не ест мяса. Но может позволить себе бокал красного вина и шоколад.

Сообщается, что в последнее время Кэрол и Пиппа Миддлтон придерживаются так называемой сиртфуд-диеты. Эта система питания предполагает включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантом ресвератролом. Это грецкие орехи, финики, яблоки, цитрусовые, черный шоколад, капуста кале, черника, клубника, петрушка, руккола. Предполагается, что такой режим питания активизирует белки-сиртуины, что улучшает обмен веществ в организме и помогает бороться со старением.

Ранее, перед свадьбой Кейт с принц Уильямом в 2011 году, Кэрол была поклонницей низкоуглеводной диеты Пьера Дюкана.

Кэрол, как и обе ее дочери, увлекается теннисом. На территории ее роскошного особняка в графстве Беркшир имеется собственный теннисный корт. А также бассейн с подогревом, в котором родственница британской королевы плавает практически ежедневно. Плавание, фанаткой которого Кэрол является не одно десятилетие, позволяет сжигать около 500 калорий в час, а также хорошо укрепляет практически все мышцы тела.

Миддлтон много ходит пешком, совершая прогулки по загородной местности возле своего дома. Они с мужем Майклом Миддлтоном также считаются отличными танцорами и не упускают случая продемонстрировать это на вечеринках.

Несколько лет назад миссис Миддлтон приняла смелое решение избавиться от челки, ранее полностью закрывавшей ее лоб. Считается, что челка помогает дамам в годах выглядеть моложе. Однако без нее Кэрол вовсе не стала выглядеть хуже. Она стрижется, красит волосы и делает стрижки в салоне Richard Ward в центре Лондона. Владелец салона Ричард Уорд является также личным парикмахером Кейт Миддлтон. А косметические процедуры теща принца Уильяма делает в салоне Линды Мередит, в число клиенток которой входят Виктория Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Стелла Маккартни, Кейт Мосс и Джулия Робертс. Так, очищающая и разглаживающая морщины специальная маска для лица стоит здесь около 200 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кэрол Миддлтон вступила в бой на мечах с бизнес-партнером.

Читайте также: Дворец опубликовал видео, в котором принцы Джордж, Уильям и Чарльз готовят рождественские пудинги.

Читайте также: Появились фото Кейт Миддлтон в роддоме.

Читайте также: Меган Маркл превратила свой титул в торговую марку для производства носков, футболок и карандашей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter