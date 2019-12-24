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Дворец опубликовал видео, в котором принцы Джордж, Уильям и Чарльз готовят рождественские пудинги
Вслед за фотографиями Букингемский дворец опубликовал видео, в котором наследник британского престола принц Чарльз, его старший сын принц Уильям и старший внук принц Джордж готовят рождественские пудинги. За этим процессом с интересом наблюдает королева Елизавета II.
Размешивать фруктовую смесь шестилетнему Джорджу помогают отец и дед. Джордж несколько раз энергично тычет деревянной ложкой в густое тесто, что вызывает у Чарльза смех.
The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George came together to make Christmas puddings at Buckingham Palace as part of a Royal British Legion initiative.— The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2019
Watch this clip as Her Majesty and Their Royal Highnesses take part in the pudding stir. pic.twitter.com/i3Xx2DtxhR
Три будущих британских монарха готовили пудинги для одиноких ветеранов вооруженных сил — королевские изделия были переданы благотворительному фонду.
Ранее 24 декабря муж королевы Елизаветы принц Филипп выписался из больницы и вернулся в Сандрингем, где в этот день собирается практически вся королевская семья отмечать Рождество.
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