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Дворец опубликовал видео, в котором принцы Джордж, Уильям и Чарльз готовят рождественские пудинги

20:52 24 декабря 2019 117
Принцы Джордж, Уильям и Чарльз и королева Елизавета
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вслед за фотографиями Букингемский дворец опубликовал видео, в котором наследник британского престола принц Чарльз, его старший сын принц Уильям и старший внук принц Джордж готовят рождественские пудинги. За этим процессом с интересом наблюдает королева Елизавета II.

Размешивать фруктовую смесь шестилетнему Джорджу помогают отец и дед. Джордж несколько раз энергично тычет деревянной ложкой в густое тесто, что вызывает у Чарльза смех.

Три будущих британских монарха готовили пудинги для одиноких ветеранов вооруженных сил — королевские изделия были переданы благотворительному фонду.

Ранее 24 декабря муж королевы Елизаветы принц Филипп выписался из больницы и вернулся в Сандрингем, где в этот день собирается практически вся королевская семья отмечать Рождество.

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