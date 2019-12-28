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Меган Маркл превратила свой титул в торговую марку для производства носков, футболок и карандашей (фото)

8:10 28 декабря 2019 180
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Герцогиня Сассекская, которая в настоящее время отдыхает вместе с мужем принцем Гарри и их сыном Арчи в Канаде, официально зарегистрировала свой титул в качестве торговой марки.

В распоряжении издания Daily Mail оказались документы из патентного бюро Великобритании. В бумагах службы по интеллектуальной собственности говорится, что под маркой Sussex Royal могут выпускаться десятки товаров — в том числе футболки, носки, брюки, пижамы и прочие предметы одежды, ручки, карандаши, журналы, газеты, учебники. Под этой маркой также могут представляться различные услуги — в том числе в социальной сфере.

Герцог и герцогиня Сассекские, как пишет издание, намерены превратить свой бренд в глобальную империю. Неизвестно, как отнеслась к этому королева.

Ранее близкий к Сассексам источник заявлял, что Меган и Гарри «в одиночку модернизируют монархию».

Сообщалось также, что Сассексы наняли для улучшения своего имиджа американских пиарщиков — причем это было сделано вопреки советам из дворца. С помощью голливудской фирмы бывшая актриса надеется «порвать интернет».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри показали свою рождественскую открытку.

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