- 07:40 Умер актер из "Игры престолов"
- 07:19 Появились фото Кейт Миддлтон в роддоме
- 07:19 Снег с дождем и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:56 Пенсию можно рассчитать самому: стало известно, как работает пенсионный калькулятор (инфографика)
- 06:55 "Решил отомстить": любовник выставил экс-солистку группы "ВИА Гра" на улицу с ребенком
- 06:30 "Дед Мороз" умер: на празднике скончался актер, раздававший подарки
- 06:10 Очень громко слушали музыку: мужчина расстрелял соседей – отца и сына
- 05:55 Адвокат рассказал о возможной борьбе за наследство Галины Волчек
- 05:50 Не только "Сваты" и "Слуга народа": в РФ купили еще один украинский сериал
- 05:30 В США умер автор известного бродвейского мюзикла "Hello, Dolly!"
- 04:55 Неожиданно: ученые выяснили, что лишний вес помогает победить рак
- 04:40 Накопительная пенсионная система: сделан первый шаг к обеспечению "безбедной старости"
Появились фото Кейт Миддлтон в роддоме
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии герцогини Кембриджской (которая в настоящий момент находится у королевы в Сандрингеме вместе со своей семьей) в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне. В конце ноября Кейт Миддлтон тайно прошла там «двухдневную практику», перенимая опыт акушерок.
37-летняя мать троих детей направила персоналу отделения открытое письмо, в котором отметила их скромную, но бесценную работу в преддверии наступающего года, который Всемирная организация здравоохранения объявила годом медсестры и акушерки. «Вы ежедневно становитесь свидетелями силы, боли и невообразимой радости», — написала Кейт.
На фото герцогиня позирует вместе с сотрудницами больницы, а также с новорожденным малышом.
Отмечается, что в каких-либо медицинских процедурах Кейт участия не принимала. Однако знакомилась с работой медсестер, акушерок и врачей, посещала семинары, касающиеся домашних родов и навещала пациентов на дому.
Кейт была в бордово-белом платье-рубашке от Michael Kors стоимостью почти 250 долларов и в любимых бриллиантовых серьгах Kiki McDonough за 3000 долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что мать и сестра Кейт Миддлтон Кэрол и Пиппа впечатлили фигурами в купальниках.
Читайте также: Дворец опубликовал видео, в котором принцы Джордж, Уильям и Чарльз готовят рождественские пудинги.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..