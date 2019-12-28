Появились фото Кейт Миддлтон в роддоме

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Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии герцогини Кембриджской (которая в настоящий момент находится у королевы в Сандрингеме вместе со своей семьей) в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне. В конце ноября Кейт Миддлтон тайно прошла там «двухдневную практику», перенимая опыт акушерок.

37-летняя мать троих детей направила персоналу отделения открытое письмо, в котором отметила их скромную, но бесценную работу в преддверии наступающего года, который Всемирная организация здравоохранения объявила годом медсестры и акушерки. «Вы ежедневно становитесь свидетелями силы, боли и невообразимой радости», — написала Кейт.

На фото герцогиня позирует вместе с сотрудницами больницы, а также с новорожденным малышом.

Отмечается, что в каких-либо медицинских процедурах Кейт участия не принимала. Однако знакомилась с работой медсестер, акушерок и врачей, посещала семинары, касающиеся домашних родов и навещала пациентов на дому.

Кейт была в бордово-белом платье-рубашке от Michael Kors стоимостью почти 250 долларов и в любимых бриллиантовых серьгах Kiki McDonough за 3000 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мать и сестра Кейт Миддлтон Кэрол и Пиппа впечатлили фигурами в купальниках.

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