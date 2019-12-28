Драки, измены, обиды: самые громкие разводы 2019 года (фото)

Шоу-бизнес

Уходящий год был богат на громкие звездные свадьбы и не менее громкие разводы. Предлагаем вспомнить, как сложились отношения успешных и знаменитых в 2019 году.

В начале года точку в отношениях без публичных разбирательств поставили певица Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу, прожившие в браке десять лет. Суд в Киеве вынес решение о разводе. Слухи о разладе в звездной семье возникли еще летом прошлого года. В прессе писали об изменах Мурата, в сеть попало фото из ночного клуба, где он проводил время с брюнеткой по имени Яна. Позже он закрутил роман с другой брюнеткой по имени Сания.

Впрочем, Ани Лорак это уже не волновало. Она увезла 8-летнюю дочь Софию в Россию, где в основном гастролирует и живет. Певица не против общения отца с девочкой, они видятся во время отдыха, а также Мурат навещает дочку в Москве, пока звездная мама колесит с концертами. Недавно стало известно, что бывшие супруги не будут делить имущество в суде — Мурат отозвал свой иск. Ани Лорак признавалась, что тяжело переживала развод. Свои чувства она выражала в песнях. Сейчас Каролина снова влюблена и счастлива, она больше не скрывает роман с молодым саун-продюсером Егором Глебом, появляется с ним на публике.

Любовный треугольник Ксении Собчак, ее уже бывшего мужа Максима Виторгана и нынешнего супруга Константина Богомолова не обсуждал только ленивый. Участники драмы долгое время не комментировали отношения, лишь подливая масла в огонь слухов. Ксению не раз видели с любовником за границей. Максим появлялся на публике один и молчал, пока в сети не оказалось видео драки обиженного Виторгана с любовником жены. Позже Ксения объяснила расставание с Максимом, сказав, что чувства прошли.

«Мы с Максимом давно приняли важные решения касательно нашей личной жизни, мы не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения. Платона воспитываем вместе. Это вообще отличает людей от „колхозников“, в плохом смысле этого слова. Нельзя из своей жизни устраивать коммунальную квартиру в самых худших ее проявлениях. Нормальные интеллигентные люди всегда найдут точки соприкосновения. Я все сделаю, чтобы сохранить хорошие отношения», — говорила Собчак.

Очень скоро с темы развода СМИ переключились на свадьбу Ксении и Константина, которая сопровождалась не менее громким скандалом, чем сам развод. А Максим утешился в отношениях с молодой актрисой Нино Нинидзе.

53-летний Виктор Павлик летом сделал неожиданное заявление — он ушел от жены Ларисы к 25-летней любовнице Катерине Репяховой. Пара почти три года скрывала отношения.

«Мы не даем интервью на эту тему. Она для нас все еще очень личная. С Ларисой мы расстались и сохранили дружеские отношения, я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и делать для них с сыном все, что в моих силах. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы», — сказал Виктор Павлик в интервью «ФАКТАМ».

Развод оказался болезненным для бывшей жены артиста. Она тяжело переживала, еще и боролась за здоровье сына Павлика, у которого диагностировали рак.

Немало слез из-за мужа-изменщика пролила певица Лолита Милявская. Летом стало известно о крахе ее пятого брака. После девяти лет совместной жизни Дмитрий Иванов решил подать на развод, ушел к молодой любовнице Ольге Кулиевой. Артистка увидела тайную переписку благоверного с любовницей и крайне разозлилась. Лолита дала несколько разоблачительных интервью, в которых называла Иванова альфонсом и обвиняла его в том, что содержал любовницу на ее деньги.

В гневе певица изрезала ковер бывшего и грозила через суд признать их брак недействительным. Дмитрий опровергал измены и даже согласился на проверку на детекторе лжи. Но ему не поверили. Точку в разводе певицы и тренера по сквошу поставит суд. Однозначно сказать можно только одно — развод явно пошел на пользу 56-летей певице. Она взялась за себя, заметно похудела и похорошела.

До сих пор не понимает причину развода участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская. В начале июня ее муж, пластический хирург Эдгар подал в суд заявление о расторжении брака. Позже он назвал причину — ревность Славы и ее желание постоянно подправлять свою внешность с помощью скальпеля. Кроме того, у них были разные взгляды на жизнь, взаимные обиды и непонимание.

Поклонники надеялись, что пара все-таки найдет общий язык. Слава и Эдгар недавно удивили нежным поцелуем на дне рождения детей. Они вместе воспитывают 5-летнего сына Леона и 4-летнюю дочь Лауру. Но о воссоединении пары речь пока не идет. Эдгару приписывают роман с арт-директором модного дизайнера, а Слава также заявила, что не одинока. «У каждого из нас своя жизнь», — сказала Слава.

Большой неожиданностью стал развод известного телеведущего Владимира Остапчука и Елены Войченко. Они прожили в браке 12 лет и воспитывали двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана, которому не исполнилось и двух лет. Еще летом семейство вместе отдыхало на море и выглядело счастливым. Их брак казался самым прочным в шоу-бизнесе. Инициатором развода выступил Остапчук. Он заявил, что с Еленой остаются друзьями.

«Жизнь непредсказуема, и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей. Между нами годы крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизнь на две страны, что далеко не легко, и многое другое.

Время, которое мы провели вместе, мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относиться к нашему решению и к этой ситуации", — сказал в официальном заявлении Остапчук.

Вскоре появились слухи о его изменах. Владимиру приписывали роман с актрисой Ксенией Мишиной, с которой принимал участие в шоу «Танці з зірками». Вместе их якобы видели в Вене. Но Ксения категорически опровергла это.

Также в сети не перестают обсуждать скандальный развод и раздел имущества российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Бывшие супруги продолжают в суде делить нажитое имущество и деньги. Как сообщают СМИ, 74-летний Евгений Ваганович успел жениться на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Единственная дочь Петросяна Викторина стала на сторону Степаненко и прилетела к ней из США.

А слухи о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова, Веры Брежневой и Константина Меладзе оказались лишь слухами.

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