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Электронная трудовая книжка: что известно о новом сервисе (инфографика)
В Пенсионном фонде разъяснили, как пользоваться новым онлайн-сервисом «Электронная трудовая книжка», позволяющим
В соответствии с опубликованным разъяснением, информация отражается по данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация об уплаченных страховых взносах, начиная с 1988 года.
В настоящее время Фонд разрабатывает порядок подачи информации о трудовой деятельности до 1998 года.
Ее можно будет направить в виде сканированных копий документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.
Напомним, ранее заместитель министра экономики Юлия Свириденко заявила, что сервис защитит работников от манипуляций не совсем честных работодателей, которые иногда любят не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.
К слову, трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, отныне будет каждый год увеличиваться.
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