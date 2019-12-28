Украина

Ожидать ли снега на Новый год: синоптик озвучила прогноз

В ближайшие дни в Украине произойдет очередное снижение температуры воздуха, которое 29 декабря будет сопровождаться мокрым снегом. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

На западе страны в воскресенье будет холоднее всего, температура воздуха составит 1−6 градусов ниже нуля. На севере будет чуть теплее — до минус 3 градусов.

На остальной территории страны удержится плюсовая температура — 2−6 градусов.

Синоптическая карта на 29 декабря

30 декабря в Украине практически повсюду будет сухо и морозно, однако 31 декабря опять потеплеет. На севере, западе и в центре страны вероятны снег и мокрый снег с переходом в дождь.

Так что новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, отметила синоптик.

Напомним, в Украинском Гидрометцентре подтвердили, что последние выходные уходящего 2019 года по всей территории Украины будут мокрыми — на западе, севере и в центре страны ожидается мокрый снег, а на юге (в Запорожье, Николаеве, Херсоне и в Крыму) сохранятся плюсовые 2−4 градуса и будет идти дождь.

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