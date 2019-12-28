Договорились с прокурором: под Николаевом суд освободил поджигателей дома фермера

Украина

Неожиданную гуманность проявили судьи Вознесенского горрайонного суда по отношению к фигурантам преступления, совершенного в сентябре 2018 года в селе Актово Вознесенского района Николаевщины.

Ночью во двор местного фермера злоумышленники бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Огонь охватил забор и часть дома. В это время в доме находились 50-летний хозяин, его супруга и зашедший в гости кум. К счастью, люди еще не спали. Мужчины сели в автомобиль и начали преследовать отъехавший от дома автомобиль злоумышленников. А женщине удалось водой погасить пламя. Во время преследования фермер по телефону сообщил о случившемся в полицию, а также попросил помощи у своих коллег-фермеров. К погоне подключились десятки машин аграриев Вознесенского, Арбузинского и Братского районов.

В итоге многокилометровой погони по селам трех районов автомобиль «Chery» с поджигателями в салоне удалось загнать в тупик. В итоге эта машина перевернулась.

Полицейские при помощи фермеров задержали четверых злоумышленников в возрасте от 18 до 55 лет. Организатором преступления оказался некий местный «авторитет» по кличке «Веточка», который был среди задержанных. От фермера организатор преступления требовал регулярно ему платить «дань».

Поначалу преступление было квалифицировано как покушение на убийство, однако затем в ходе расследования, длившегося больше года, квалификацию поменяли на покушение на умышленную порчу имущества ст. 15 ст.194 УК Украины.

Трое исполнителей признали свою вину и покаялись, согласились с приговором 4 года лишения свободы каждому, но условно — с испытательным сроком 1 год. И об этом была заключена сделка с прокурором. Суд утвердил это соглашение. Против него не возразили и потерпевшие — фермер с супругой. А вот в отношении организатора «Веточки», который искал себе сообщников, готовил зажигательную смесь и подвозил поджигателей на место преступления из общего дела выделено отдельное уголовное производство.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Миргороде вынесли приговор по громкому делу об убийстве депутата Олега Супруненко. Максимальный срок наказания, предусмотренный за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть человека — 10 лет — получил организатор преступления Хачатур Хачатрян.

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