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Украина

Украина подпишет мировое соглашение с «Газпромом»: опубликован документ

16:11 28 декабря 2019 102
Газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 27 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук издал распоряжение подписать мировое соглашение с российским «Газпромом». Ранее Украина получила от «Газпрома» 2,918 млрд долларов — это стало исполнением решения Стокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уполномочил министра юстиции Дениса Малюську подписать мировое соглашение. Полный текст распоряжения приведен на сайте Кабинета министров.

Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в рамках антимонопольного дела. Штрафы были наложены Антимонопольным комитетом Украины.

Как сообщалось ранее, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток-2» запустят теперь уже только к концу 2020 года. По его словам, для этого можно использовать специальное судно «Академик Черский», но оно пока не готово к работам на Балтийской море.

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