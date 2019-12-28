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Украина подпишет мировое соглашение с «Газпромом»: опубликован документ
В пятницу, 27 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук издал распоряжение подписать мировое соглашение с российским «Газпромом». Ранее Украина получила от «Газпрома» 2,918 млрд долларов — это стало исполнением решения Стокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уполномочил министра юстиции Дениса Малюську подписать мировое соглашение. Полный текст распоряжения приведен на сайте Кабинета министров.
Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в рамках антимонопольного дела. Штрафы были наложены Антимонопольным комитетом Украины.
Как сообщалось ранее, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток-2» запустят теперь уже только к концу 2020 года. По его словам, для этого можно использовать специальное судно «Академик Черский», но оно пока не готово к работам на Балтийской море.
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