Восстановиться после инсульта помогают компьютерные игры

Здоровье и медицина

Австралийские ученые разработали для неврологических больных систему, которая улучшает двигательные функции. Аппарат фиксирует прогресс и усложняет задания

Система значительно улучшает состояние людей, перенесших инсульт или черепно-мозговую травму. Это доказали эксперименты разработчиков — ученых из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия).

Аппарат, с помощью которого проходит реабилитация, представляет собой сенсорный экран с контроллером. С его помощью пациент может играть в игры, которые помогают вернуть подвижность конечностей и восстановить нейронные связи в мозге. Система загружает данные о занятиях в «облако», и лечащий врач имеет доступ к информации.

Это не просто набор игр, а уникальное устройство, чувствующее пациента, утверждают разработчики. Когда система фиксирует прогресс у больного, то усложняет задания. Аппарат проходит клинические испытания в одной из больниц Сиднея. Проверяется также компактная версия системы для использования дома.

Ранее американские ученые говорили о том, что виртуальная реальность и видеоигры помогают улучшить двигательную функцию у пациентов после инсульта. Те, кто играл в компьютерные игры, в пять раз быстрее восстанавливали двигательную активность рук, чем другие пациенты.

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