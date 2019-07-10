Чтобы разработать пальцы рук после инсульта, полезно собирать пазлы, сжимать прищепки, — врач

Прямая линия

Часто инсульт настигает жертву, как гром среди ясного неба. Больной не может сказать ни слова, поднять руку, видит все, как в тумане. Родственники в панике: сможет ли человек сам себя обслуживать или потребуется посторонний уход? Зачем нужно точно знать время появления симптомов инсульта? Как проходит реабилитация? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила невропатолог Киевского городского центра нейрореабилитации, действующего на базе столичной клинической больницы № 18, Анастасия Гончар. Ранее «ФАКТЫ» называли признаки инсульта, которые надо знать всем.

«Важно записать или запомнить точное время появления симптомов, возникших при нарушении кровообращения головного мозга»

*— Беспокоит Лариса из города Ирпень Киевской области, 54 года. Два года назад у меня вдруг возникли головная боль и головокружение, онемела правая рука и точно так же внезапно, минут через 15, симптомы исчезли. К врачу я не обращалась. Но после этого случая у меня с одной стороны опустились уголок рта и веко. Прочитала, что это могло быть из-за транзиторной ишемической атаки. Как ее подтвердить?

— Транзиторная ишемическая атака — это предвестник инсульта. На короткое время (от нескольких минут до часа) у человека нарушается мозговое кровообращение и возникают определенные симптомы: онемение половины лица, головокружение, слабость в руке или ноге, нарушение речи. Если спустя сутки эти симптомы остаются, пусть и слабо выраженные, можно заподозрить инсульт.

Вам обязательно нужно обследоваться. Советую поскорее обратиться к невропатологу. Обычно, чтобы обнаружить в головном мозге очаг поражения, нужно сделать КТ или МРТ.

*— Меня зовут Татьяна, 64 года. Звоню из Киевской области. По-моему, я перенесла инсульт. Две недели назад появилось сильное головокружение, потеря сознания. Через полчаса все прошло, но до сих пор случаются провалы в памяти. Что делать?

— Вам следовало бы немедленно вызвать скорую помощь. Если симптомы быстро исчезли, то это не значит, что инсульт не произошел. Иногда «провалами в памяти» или краткосрочным нарушением сознания может проявляться постинсультная эпилепсия. Ясность внесут МРТ головного мозга, энцефалограмма.

— Что поможет восстановить память?

— Постоянные тренировки. Они нужны нашей памяти не меньше, чем мышцам. Вечером перед сном старайтесь вспомнить все, что вы делали в течение дня: чем завтракали и обедали, что прочитали в газете и посмотрели по телевизору, с кем виделись, общались.

Для мозга важно не только вспоминать старое, но и обучаться новому. Попробуйте освоить игру в шахматы, не ленитесь учить наизусть стихи, новые слова и выражения на иностранном языке. Даже если вы выучите и регулярно будете повторять номера мобильных телефонов, по которым часто звоните, то это пойдет памяти на пользу.

Обычно память лучше у тех, кто много двигается. Чаще выходите на прогулку, ищите единомышленников, с которыми интересно заниматься физкультурой. Сегодня люди в возрасте охотно объединяются в группы и занимаются, например, скандинавской ходьбой.

*— Это Оксана из Дрогобыча Львовской области. У моего отца (ему 59 лет) на работе случился инсульт, но сотрудники сразу вызвали «скорую», и в больнице смогли помочь: обошлось без последствий. Меня интересует, что можно сделать дома, пока не приехала скорая помощь?

— Многие люди ошибочно считают, что при инсульте человека нельзя трогать. Но того, кто упал, нужно поднять и положить на кровать, чтобы голова и плечи были немного, градусов на 30, приподняты (подложите подушку). При подозрении на инсульт лучшее положение — на боку. Так человек избежит возможного попадания рвотных масс в дыхательные пути.

При остром инсульте бывает нарушение глотания, поэтому больного нельзя кормить. Не стоит давать даже воду: опасно, если пища или жидкость попадут в легкие. Нельзя принимать и препараты, снижающие давление: при остром инсульте это может ухудшить состояние.

Желательно открыть окно, чтобы улучшить приток свежего воздуха, расстегнуть воротничок рубашки, ослабить ремень. Также нужно измерить пострадавшему давление и сообщить показатель врачу, как и точное время появления первых признаков инсульта. Если родственники не знают его, то началом инсульта считается время, когда пострадавшего последний раз видели в нормальном состоянии. Знать время появления симптомов важно, чтобы при подтверждении ишемического инсульта и отсутствии противопоказаний успеть ввести препарат, растворяющий тромб (выполнить тромболизис). На это есть максимум четыре с половиной часа.

Симптомы инсульта Онемение одной половины лица.

Появление асимметрии лица, опущение уголка рта.

Слабость руки или ноги, либо обоих конечностей с одной стороны.

Ухудшение координации движений.

Нарушение речи и зрения.

«Для предупреждения пролежней поворачивать больного следует каждые два часа»

*— Прямая линия? Обращается Елена из города Хмельницкий. Маму с инсультом положили в неврологическое отделение. А вечером у нее на ягодице появился пролежень. Посоветовали камфорный спирт: мол, он хорошо дезинфицирует и подсушивает кожу. Как можно предупредить пролежни?

— Камфорный спирт, как и зеленку использовать нельзя: из-за них может повреждаться кожа. Сегодня большой выбор специальных защитных кремов, жидких лосьонов.

Пролежни могут возникнуть буквально в течение нескольких часов: из-за неподвижности тела нарушается кровоснабжение и питание тех частей, которые соприкасаются с постелью, и в коже возникают трофические нарушения. Поможет специальный противопролежневый матрас. Также каждые два часа медработники или родственники должны аккуратно менять положение больного: лежал на спине, значит, повернуть на бок.

— На что еще нужно обращать внимание?

— Врачи должны выяснить, может ли пациент самостоятельно глотать. Если он поперхнулся водой и закашлялся, значит, кормить его нужно через зонд. Так мы избежим пневмонии, которая называется аспирационная: вода или пища вместо пищевода попадают в легкие, вызывая воспаление, которое трудно лечить. К сожалению, это тяжелое осложнение инсульта может привести к смерти.

*— Могу поговорить с доктором? Роман из Житомира. Мама попала с инсультом в больницу, где ее две недели лечили. Выписали домой, но у нее до сих пор не слушается рука. Как должна проходить реабилитация?

— Неправильно ждать месяц-два, надеясь, что рука наконец заработает. Те пациенты, которые после инсульта лежат, не вставая, совершают большую ошибку. Успех реабилитации зависит от того, когда она начата, в идеале — как можно раньше, если состояние пациента позволяет. Определив нарушения, специалисты формируют индивидуальную программу.

С пациентом работает мультидисциплинарная команда, как происходит в нашем городском Центре нейрореабилитации. В состав команды входят невропатолог, физический терапевт, эрготерапевт, логопед-афазиолог, медицинский психолог, медсестра, социальный работник. У каждого — своя задача.

Специалисты обучают родственников больного, ведь занятия должны продолжаться и дома. Это предупредит развитие неврологических осложнений, связанных с повышенным тонусом мышц, болью в плече или руке.

Пациента, который на вторые-третьи сутки чувствует себя лучше, можно, как мы говорим, вертикализировать. Под контролем специалиста и с его помощью больной сначала садится в кровати, потом пересаживается в кресло, затем пробует вставать, а дальше — делает первые шаги. Такая победа вдохновляет, придает сил бороться дальше, побуждает ставить новые цели и добиваться их.

— Чем занимается эрготерапевт?

— Учит пациента обслуживать себя в быту: застегивать пуговицы на рубашке, снимать и надевать футболку, завязывать шнурки. После инсульта люди забывают, как чистить зубы и умываться, причесываться (потеря способности делать привычные вещи называется апраксия).

Бывает, больной капризничает и отказывается что-то делать, потому что ему тяжело, или объясняет свое нежелание тем, что «пальцы не слушаются». Это происходит из-за того, что погибли нейроны головного мозга, ответственные за движения мелких мышц, и нарушилась мелкая моторика. Чтобы ее улучшить, эрготерапевт предлагает специальные упражнения с мячиком, дает задание: сложить монеты в столбик, собрать рассыпанный горох, поиграть на виртуальном пианино или в настольную игру… Приветствуется возвращение к прежде любимым занятиям. Одним нравится складывать пазлы, другим — лепить, третьи с удовольствием собирают модели кораблей или самолетов, играют в шахматы.

Полезные упражнения Собирать пазлы, конструкторы.

Играть в шахматы.

Складывать в столбик монеты.

Собирать рассыпанный горох или спички.

Сжимать прищепки.

Играть на виртуальном пианино и с теннисным мячиком.

Заниматься любимым делом — вышивать, вязать, мастерить модели.

«Пациент учится глотать, начиная с кусочка твердой пищи и заканчивая водой»

*— «ФАКТЫ»? Татьяна из Киева. Муж попал с инсультом в больницу, ему сделали КТ и растворили тромб. Сейчас все хорошо, но остались небольшие нарушения речи, и невропатолог назначил занятия с логопедом. Однако муж более-менее хорошо разговаривает. Зачем прививать ему комплексы?

— Прислушайтесь к врачу. Устранением речевой дисфункии (афазией) занимается логопед-афазиолог. Специалист восстановит не только нарушенную речь, но и исправит произношение, улучшит восприятие сказанного.

Вашему мужу повезло, что сохранилась речь. Например, при поражении левого полушария головного мозга, когда задет центр речи и возникает моторная афазия, пациент произносит непонятные слова, но понимает окружающих, кивает головой — «да», машет — «нет». При более тяжелой форме афазии (сенсорной) человек вообще не понимает, о чем ему говорят, и не может ничего сказать. Специалист разрабатывает индивидуальную программу восстановления, дает домашние задания, привлекает к занятиям родственников.

Также логопед помогает тем, у кого есть нарушения чтения, письма. Еще одна важная задача специалиста — вернуть пациенту, которого кормили через зонд, способность нормально глотать. Сначала по чуть-чуть дается твердая пища, потом — перетертая до консистенции пюре, затем — кисель и желе и, наконец, жидкость. Ее глотать тяжелее всего.

*— Алло! Беспокоит Марина из Харькова, 64 года. Прошлой осенью я перенесла инсульт, и очень боюсь, что болезнь может повториться. Как этого избежать?

— Перенесенный инсульт сам по себе уже фактор риска повторного мозгового удара. Вам нужно в первый год каждые три месяца посещать невропатолога, сдавать анализы и проходить исследования, которые он назначает. Результаты помогут врачу определить ваши слабые места — факторы риска. К счастью, на многие из них можно влиять (они называются модифицированные). Выполняя все рекомендации врача, вы сможете процентов на 90 снизить риск повторного инсульта.

— Какие основные факторы риска?

— Гипертония, сахарный диабет, ожирение, малоподвижность, атеросклероз, курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание, проблемы с сердцем. Конечно же — стрессы. С каждым из этих факторов можно бороться. Если есть гипертония, нужно не отменять самому себе лекарство для снижения давления, как иногда делают люди в жару. Таблетки следует принимать каждый день и в одно и то же время. Когда давление нормальное, значит, препараты работают.

Важно регулярно проверять уровень сахара в крови. Его повышенный уровень повреждает стенки сосудов, что способствует развитию атеросклероза. Старайтесь ограничивать сладости. Очень полезны овощи разных цветов — зеленого, красного, оранжевого, фиолетового, которые нужно употреблять с каждым приемом пищи. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют съедать около 400 граммов фруктов и овощей в день, разделив их на пять приемов.

О пользе морской рыбы знают все, однако сетуют, что цены «кусаются». Но сельдь и скумбрия, тоже богатые ненасыщенными жирными кислотами, отлично заменяют дорогие сорта красной рыбы. Не забывайте об орехах, семечках. А вот красное мясо старайтесь есть не чаще двух раз в неделю. Отдавайте предпочтение курице, индейке, кролику.

Продукты, которые «любит» мозг Морская рыба жирных сортов.

Горький шоколад.

Курага, тыквенные семечки.

Ягоды: черника, голубика, малина, клюква.

Орехи.

Шпинат, брокколи.

Апельсины.

Яйца.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему при головной боли или высоком давлении, которым не помогают лекарства, важно проверить позвоночные артерии.

Кроме того, недостаток холестерина грозит инсультом: как узнать свой уровень холестерина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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