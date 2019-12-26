Прямая линия

Вызывая бригаду скорой помощи, надо четко ответить на вопросы диспетчера: «Что случилось? По какому адресу? Кто пострадавший?» Кроме этой информации, может понадобиться и другая. Ее попросят сообщить. Есть вызовы первоочередные — человек пострадал в серьезном ДТП, потерял сознание на улице, отравился продуктами горения во время пожара. А в случае, когда поднялась температура либо подскочило давление, вызов, выяснив все нюансы, могут передать семейному врачу. Как действовать до приезда скорой помощи, если кто-то упал и сломал ногу? Чего нельзя делать тому, кто получил ожог? Чем опасны невзорвавшиеся петарды, искры бенгальских огней, горящая елка? На эти и другие вопросы во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил эксперт экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, врач высшей категории, заслуженный врач Украины Анатолий Васильевич Вершигора.

«Обожженные места нельзя смазывать маслом или кефиром. Их надо охлаждать: подойдут лед и замороженные продукты»

*— Добрый день! Беспокоит Алина Викторовна, Киев. В прошлом году у моих знакомых перед самым Новым годом загорелась елка. Гости испугались, а хозяин начал набрасывать на ель одежду, чтобы загасить огонь. Обжег руки, да так сильно, что пришлось вызывать скорую. А если пожар разгорелся, куда в первую очередь звонить — пожарным или врачам?

— Когда видите, что ситуация серьезная, набирайте любой из этих номеров телефонов — 101 или 103 — и отвечайте на вопросы диспетчера. Наши экстренные службы связаны между собой: мы обязательно сообщим о вызове пожарным либо спасателям, а они в случае необходимости — нам. Главное — не растеряться, не упустить время.

— Скажите, что делать до приезда скорой, а чего делать нельзя?

— Если человек получил ожог, ни в коем случае не пытайтесь смазывать обожженные места маслом, кефиром или, например, мочой, как это бывает. Поврежденные участки кожи надо срочно охладить — взять из холодильника лед или любые замороженные продукты. Держать лед на ране постоянно нельзя, чтобы не обморозить ткани. Через каждые три-четыре минуты делайте перерывы.

Кроме того, есть четкие алгоритмы поведения во время пожара. Загорелась гирлянда на елке — надо немедленно отключить электричество в квартире. Лишь после этого огонь можно заливать водой. Как только горение прекратилось, нужно открыть окно, проветрить помещение, чтобы находящиеся там люди не отравились ядовитыми веществами. Быстро сгорают и натуральные елки, и синтетические. Действовать надо четко, не паниковать. Тогда последствия не будут катастрофическими. И еще: каждый должен знать пути эвакуации — куда бежать в случае пожара, и эти пути должны быть свободны от хлама. Часто люди, не понимая, что делать, в панике выпрыгивают из окон и получают тяжелейшие травмы.

*— Здравствуйте, это Николай из Киевской области. Сейчас погода довольно теплая, гололед не предвидится. Возможно, в праздничные дни травм будет меньше, чем обычно. Но в новогоднюю ночь и после нее на дорогах много подвыпивших водителей. Если случится ДТП, как быстро должна приехать скорая?

— По нормативам, в черте Киева наши бригады должны доехать до пострадавших (во время ДТП их бывает несколько) максимально за десять минут. Эти вызовы приоритетные и выполняются как можно быстрее. Но не все зависит от нас. В городе причиной задержки могут быть пробки, а карете скорой участники движения не всегда уступают дорогу. Полученный вызов мы обязательно передаем также полиции, спасателям еще и потому, что врачи не смогут достать пострадавшего пассажира, если, например, заклинило дверь автомобиля. Нужны специальные инструменты. Если же сбит пешеход, у него чаще всего происходят переломы конечности, он может получить травму спины. Основное правило: не перетягивать человека с места на место, чтобы не сместились позвонки, а простой перелом руки, ноги не стал переломом со смещением. Человеку, который споткнулся и сломал конечность, могут помочь окружающие: до приезда скорой прибинтовать к руке или ноге дощечку, картон, палку. Нельзя, чтобы пострадавший становился на сломанную ногу.

*— «ФАКТЫ»? Галина Павловна, Киев. Хочу спросить у доктора: правда ли, что в столице фейерверки запрещены? Когда говорю об этом, надо мной смеются: мол, быть такого не может. Сейчас многие во время корпоративов устраивают целые пиротехнические шоу. От грохота и люди, и животные входят в стресс…

— Вы правы: в Киеве запрещено устраивать фейерверки. Такое решение было принято городскими властями. И это логично: пугаются маленькие дети, которых громкие звуки могут разбудить. От неожиданного грохота резко ухудшается состояние у пожилых людей, у тех, кто болеет. При неосторожном обращении с пиротехникой возможны травмы. Раньше довольно часто нам приходилось оказывать помощь таким пострадавшим: если фитиль горел долго, люди подходили к устройству, наклонялись над ним, чтобы посмотреть, почему «салют» не срабатывает. А в это время раздавался взрыв. Сейчас подобных травм стало меньше. И от бенгальских огней тоже можно пострадать, хоть искры и считаются «холодными».

Что делать при переломе Зафиксируйте конечность человека с помощью подручных средств — дощечки, картона, палки.

Также руку можно прибинтовать к туловищу, чтобы отломки кости не сместились.

Чего нельзя делать при переломе

Если упавший сам встать не может и жалуется на боль в спине, то его нельзя перемещать. Лучше сразу вызвать скорую. Чтобы человек не переохладился, аккуратно подложите под него картон или одежду.

Подозревая перелом ноги, не стоит позволять человеку становиться на нее, иначе отломки кости могут сместиться и осложнить ситуацию.

«Детей с тяжелыми признаками опьянения — тошнота, рвота, холодный пот, потеря сознания — приходится везти в отделение токсикологии»

— Валентин Петрович из Бучи. Жена уже составила праздничноое меню. Раньше до 12:00 в новогоднюю ночь мы к еде не притрагивались. А сейчас как-то страшно себе представить, как все это съесть ночью.

— Многие вечером провожают старый год, ставя на стол сытные блюда, а встречают Новый год уже с десертами и фруктами. Но есть общие правила, которые лучше не нарушать: если вы знаете, что у вас проблемы с пищеварением, не переедайте. Можно принять ферментные препараты, назначенные врачом ранее. Приступ желчнокаменной болезни, боли в области поджелудочной железы случаются из-за переедания, смешивания разных продуктов, использования в салатах майонеза. Кстати, майонез, приготовленный самостоятельно (если в его основе растительное масло, яичный желток и лимонный сок), переносится гораздо лучше.

— Многие вызывают скорую после застолья?

— Чаще всего приходится выезжать в случае сильной алкогольной интоксикации: люди смешивают напитки либо покупают некачественные. Признаки интоксикации: тошнота, рвота, холодный пот, слабость, потеря сознания. Если человек в сознании, до приезда скорой нужно очистить желудок — вызвать рвоту. Для этого дают выпить несколько стаканов воды. После процедуры пострадавшему уже станет легче. А затем, возможно, понадобится цикл дезинтоксикации в стационаре.

Особенно опасно, если речь идет о детях. У них алкоголь всасывается в кровь быстрее, наступает опьянение — и тоже появляются признаки интоксикации. В тяжелых случаях детей и подростков до 18 лет мы чаще всего везем в отделение токсикологии детской клинической больницы «Охматдет». И еще: из-за переедания, желания попробовать все праздничные салатики у детей бывает ацетонемическая рвота. Совет родителям: не перекармливайте детей, следите за тем, что они едят.

*— Оксана из Винницы. В «ФАКТАХ» когда-то прочла: если человек подавился куском шашлыка, посинел, то надо встать у него за спиной, обхватить ниже пояса, резко надавить на живот — и кусок сам выскочит. Пришлось применить метод на вечеринке. Даже скорая не понадобилась.

— Это называется приемом Хеймлиха, по фамилии врача, который его придумал. И я не устаю о нем рассказывать, потому что в подобных случаях скорая помощь доехать не успевает: кусок пищи перекрывает трахею, и в течение минуты человек может задохнуться. Вы правильно описали метод: когда нажимают на живот, создается избыточное давление — и поток воздуха из легких выталкивает кусочек мяса, яблока, хлеба. Дыхательные пути освобождаются. Прием можно применять как в положении стоя, так и в положении сидя. И не надо человека поднимать либо встряхивать. Повторяю: достаточно нажать на живот. Известно, что уже будучи глубоким стариком и находясь в доме престарелых, доктор Хеймлих спас женщину, подавившуюся пищей.

Как спасти того, кто подавился кусочком шашлыка Надо стать у человека за спиной и обхватить его, резко нажимая руками на живот. В брюшной полости создается избыточное давление, и поток воздуха выносит препятствие из трахеи. Дыхание восстанавливается.

«У того, кто не лечится от гипертонии постоянно, из-за скачков давления чаще происходит инфаркт или инсульт»

*— Беспокоит Анна Васильевна, Бровары. Хочу задать вопрос: может ли диспетчер отказаться принять вызов скорой, если у человека признаки инсульта?

— Если у человека есть хотя бы один из признаков инсульта (а их надо знать всем) — перекос лица, онемение руки и ноги с одной стороны, нарушение речи, резкое нарушение зрения, то диспетчер обязательно примет вызов и направит бригаду. Потому что при инсульте решающим является фактор времени. Чтобы спасти пациента, главное — доставить его в профильную больницу, где есть оборудование (КТ, МРТ), позволяющее установить, какой вид инсульта у пациента, а также мультидисциплинарная бригада. В нее должны входить невролог, нейрохирург, реаниматолог, специалист, расшифровывающий результаты КТ или МРТ.

Очень важно выяснить, какой произошел инсульт — ишемический (сосуд перекрыт тромбом) или геморрагический (возникло кровоизлияние в мозг). Симптомы на начальном этапе практически одинаковые, а лечение абсолютно разное. При ишемическом инсульте надо растворить тромб — выполнить тромболизис. В больницах сейчас есть для этого специальные препараты. А при геморрагическом инсульте может понадобиться операция на мозге. Запомните: инсульт может случиться в любом возрасте.

— Почему он происходит?

— Причины разные: сужение сосудов, врожденные сосудистые аномалии, скачки артериального давления и другие. Очень важно лечиться от гипертонии, принимать препараты, удерживающие давление в норме (сейчас есть препараты, которыми пациенты обеспечиваются по программе «Доступные лекарства»). Лекарства надо принимать не тогда, когда стало плохо и необходимо сбить давление, а постоянно. А еще, согласно международным протоколам, при инсульте на фоне гипертонического криза давление снижают постепенно.

*— Вам звонит Михаил Николаевич, киевлянин. Я гипертоник со стажем, но давление стараюсь держать в норме — пью таблетки. Был случай, когда сердце у меня сильно заболело, и я вызвал скорую. Думал, что инфаркт. Но кардиограмма показала: его нет. Как определить — случился инфаркт или тревога напрасная?

— При инфаркте может быть сильная боль, отдающая в область сердца, а иногда в нижнюю челюсть, в руку, в шею. Рекомендация такая: разжевать полтаблетки аспирина — для разжижения крови. Можно принять нитроглицерин (он снимает приступ стенокардии), и если боль не ушла, вызывайте скорую. Вам сделают кардиограмму, которая покажет, что происходит. Если на месте врач не сможет ее расшифровать, то сразу передаст в консультативный центр. Там кардиограмму точно расшифруют, сравнят с предыдущей (если подобная ситуация уже возникала при вызове скорой, то информация хранится в нашей базе данных). С диагнозом инфаркт мы везем пациента в одну из дежурных больниц.

Чтобы уберечься от инфаркта, надо вести здоровый образ жизни, удерживать давление в норме, проверять свертываемость крови, пить достаточно жидкости (не меньше полутора литров в сутки). Следить за водным режимом полезно всем и в праздники, и в будни.

Симптомы инсульта Перекос лица.

Онемение руки и ноги с одной стороны.

Нарушение речи.

Резкое нарушение зрения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему зимой полезна жирная пища и как надо питаться при гриппе и ОРВИ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter