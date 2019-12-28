В России раскрыли дерзкий план Путина для Украины

Украина

Политолог Валерий Соловей считает, что Кремль планирует присоединить Украину к России, как и Беларусь. Ранее резко активизировались переговоры Путина с Лукашенко. О стратегических целях Кремля Соловей заявил в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы».

По словам политолога, Кремль возлагает на президента Украины Зеленского большие надежды. Руководство России считает, что с его помощью можно добиться стратегических целей России по отношению Украины.

«То есть, в частности, все то, что происходит в последнее время — это компромисс по газу, причем, в общем, выгодный Украине более, чем, условно „Газпрому“; обмен пленными — это сильные и вполне определенные, рассчитанные шаги в сторону Украины лично Зеленского с тем, чтобы он сделал шаги навстречу России», — говорит Валерий Соловей.

При этом, по его словам, Кремль хочет фактически федеративного особого статуса Донбасса, чтобы была возможность влиять на политику Украины — это задача минимум.

«И задача максимум, она прозвучит фантастически, но считают в Кремле, что можно добиться ее — это присоединение Украины к союзному государству Россия — Белоруссия», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался вносить изменения в Минские соглашения.

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