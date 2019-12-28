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Происшествия

«Все вещи, документы остались под обломками»: пострадавшие в авиакатастрофе в Казахстане украинцы рассказали подробности

18:59 28 декабря 2019 362
Разбившийся в Казахстане самолет
Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

Украинцы, пострадавшие в авиакатастрофе в Казахстане, рассказали о своем состоянии. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на борту самолета, потерпевшего крушение в Алматы, находились 98 человек: 93 пассажира и 5 членов экипажа. Среди пассажиров были украинцы Юрий Сон и Яна Добрусина. Юрий и Яна — муж и жена. Оба выжили, но попали в больницу с травмами. 28 декабря на своей странице в Facebook Юрий Сон рассказал о произошедшем.

«Мы с Яной попали в авиакатастрофу, когда летели из Алматы в Астану. В целом все ок, нам очень повезло. Компрессионный перелом шести позвонков у меня и пяти позвонков у Яны. Доктора сказали что операции не нужны, постельный режим 1,5−2 месяца».

Юрий написал, что пока им с женой вообще нельзя вставать.

«Я, возможно, смогу встать на ноги раньше. У Яны небольшие осложнения, но функции спинного мозга не нарушены. В общем через пару месяцев будем как новенькие. К сожалению все вещи, техника, документы и даже Янины ботинки остались под обломками…»

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Поэтому, по словам Юрия, сейчас они с женой редко выходят на связь. Более подробно о пережитом Юрий пока не рассказывает и интервью СМИ не дает.

Из соцсетей удалось узнать, что Юрий родом из Мелитополя. С женой Яной работает в школе английского языка. Кроме того, Юрий занимается электронной музыкой. Судя по публикациям в соцсетях, молодые супруги много путешествуют.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рядом с пострадавшими украинцами уже находятся их близкие. Известно, что в авиакатастрофе погибли 12 человек. 53 человека были госпитализированы. Вскоре была опубликована стенограмма последних переговоров пилота с диспетчером. Причины произошедшего устанавливаются. До выяснения этих обстоятельств в Казахстане приостановили полеты пассажирских самолетов Fokker-100.

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