Происшествия

Выстрелил в голову: в Луцке поймали опасного преступника (фото, видео)

В субботу, 28 декабря, правоохранители Волыни задержали злоумышленника, совершившего в Луцке нападение на частное отделение почтовой связи. При этом грабитель выстрелил в голову директору финучреждения.

Пресс-служба Нацполиции Волынской области сообщает, что ограбление на проспекте Свободы в Луцке произошло 27 декабря. После ограбления были госпитализированы директор финучреждения, получивший ранение в голову, а также кассир — в состоянии сильного стресса. В области немедленно начали спецоперацию.

В результате полиция задержала 55-летнего мужчину. У него изъяли вещественные доказательства.

Проводятся следственные действия. За совершение уголовного преступления задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом банда совершила налет на дом предпринимателя, но грабителей задержали бойцы КОРДа и сотрудники полиции.

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