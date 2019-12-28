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Открытие Шулявского моста: что известно о возвращении автобусов и троллейбусов на маршруты

20:38 28 декабря 2019 167
шулявский мост
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве 28 декабря официально открыли Шулявский мост после реконструкции. По путепроводу уже возобновили движение автобусы №№ 27Тр, 155, 550 по тем маршрутам, которые действовали ранее.

О возобновлении движения троллейбусов №№ 22, 27, 30, 42 по путепроводу будет объявлено отдельно.

Что касается работы троллейбусов №№ 93Н, 94Н, в ночь на 2−5 января, они будут курсировать по измененным маршрутам, что вызвано ремонтом сети на бульваре Т. Шевченко. С 00:20 до 05:20 работа электротранспорта организована до ж/д вокзала «Южный»: № 93Н поедет от улицы Чернобыльская, № 94Н — от проспекта Л. Курбаса.

В ночь на 2 января из-за ремонта контактной сети на улице Маршала Гречко — проспекте Правды троллейбус № 92Н с 01:00 до 03:00 проследует от международного аэропорта «Киев» до площади В. Марченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на время праздников вводятся некоторые ограничения для транспорта,наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать дольше метро.Планируется перекрытие движения для всех видов транспорта: до 26 января 2020 года вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади) на период; вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка) 31 декабря 2019 года — с 20:00 до 03:00 1 января 2020 года; 1 января 2020 года — с 14:00 до 22:00; 7 января 2020 года — с 12:00 до 17:00; в указанное время изменится работа маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых пролегает по улицам, где будут проходить праздничные мероприятия.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно. В период массовых мероприятий на Софийской площади 31 декабря, 1 и 7 января ограничат (закроют) вход на станцию метро «Золотые ворота».

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