Политика

В список на обмен включили бразильского наемника боевиков Лусварги, — СМИ

В список на обмен пленными включили наемника «ДНР» бразильца Рафаэля Лусварги. Президент Зеленский заявил, что обмен должен состояться 29 декабря на КПВВ «Майорск».

«Громадське радіо» сообщает, что, по информации его источников, ночью боевика повезут на обмен.

Бразилец Лусварги воевал на стороне «ДНР», он командовал «Градом», штурмовал Донецкий аэропорт и Дебальцево.

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года Рафаэля Лусварги приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. На суде он отказался от обжалования приговора.

В 2017 году Апелляционный суд Киева уже отменял приговор бразильскому боевику Рафаэлю Лусварги и возвращал дело на дополнительное судебное расследование. Тогда наемник заявил, что он полностью раскаивается.

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