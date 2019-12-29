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Стрелец будет развлекаться, а Телец – встречать гостей: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Воскресенье, 29 декабря, — хороший день для самых важных и серьезных дел.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Для вас сегодня в дефиците будут силы и время, а также деньги. Но вы справитесь.

Не торопитесь покупать в кредит технику.

Телец

Может пожаловать гость, чей приезд не очень обрадует. Тельцам придется смириться с неприятными сюрпризами, которые им подготовила судьба.

Близнецы

Внимания будут требовать рабочие дела и члены семьи. Старайтесь не растрачивать энергию зря, действуйте четко по плану.

Рак

День обещает порадовать Раков относительным спокойствием во всех основных сферах жизни.

Лев

Вы сделаете неоправданно дорогую покупку, дадите деньги в долг человеку, который точно их не вернет, или совершите другой необдуманный поступок.

Дева

Сегодня можно и нужно вернуться к делам, от которых зависят домашняя гармония и уют.

Весы

Может произойти инцидент, после которого гармония и взаимопонимание между вами и вашими родственниками будут безвозвратно потеряны.

Скорпион

Вы сами знаете, что вам необходимо в первую очередь. Внутренний голос и опыт помогут избежать ошибок.

Стрелец

Развлекайтесь и отдыхайте сегодня с огромным удовольствием, позволяйте себе делать все, что вам хочется.

Козерог

Звезды советуют отдохнуть от суеты и уделить время родным. Проявите чуткость, искренность, и близкие ответят взаимностью.

Водолей

Вас ожидает море эмоций, правда, не всегда положительных. Велика вероятность того, что вас попросят заплатить по старым счетам.

Рыбы

Займитесь решением насущных проблем, а серьезные решения отложите на потом.

Хорошего вам дня!

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