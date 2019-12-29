Украина

Мокрый снег и легкий минус: синоптики рассказали о погоде в последнее воскресенье 2019 года

Воскресенье, 29 декабря, в большинстве регионов будет снежным, зачастую снег станет сочетаться с дождем. Ранее декабрь 2019 года признали в Украине самым теплым месяцем за всю историю наблюдений.

«24 канал» сообщает, что на Западе и в Центре температура будет близкой к нулю, а на Востоке и Юге — несколько выше. Сухо будет на Востоке и Юго-Востоке, на остальной территории Украины — осадки, мокрый снег и дождь.

В Киеве в воскресенье, 29 декабря, также пройдет мокрый снег, днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что сильных морозов в начале 2020 года ждать не следует.

Фото: «Прямой»

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