23.68 / 24.59 26.26 / 27.41
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мокрый снег и легкий минус: синоптики рассказали о погоде в последнее воскресенье 2019 года

7:27 29 декабря 2019 339
Теплая зима
Инф. «ФАКТОВ»

Воскресенье, 29 декабря, в большинстве регионов будет снежным, зачастую снег станет сочетаться с дождем. Ранее декабрь 2019 года признали в Украине самым теплым месяцем за всю историю наблюдений.

«24 канал» сообщает, что на Западе и в Центре температура будет близкой к нулю, а на Востоке и Юге — несколько выше. Сухо будет на Востоке и Юго-Востоке, на остальной территории Украины — осадки, мокрый снег и дождь.

В Киеве в воскресенье, 29 декабря, также пройдет мокрый снег, днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что сильных морозов в начале 2020 года ждать не следует.

Фото: «Прямой»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Винник

Олег Винник покидает Украину: в чем причина

Петр Чернышев с дочерью

Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед

сцена шоу

Стал известен победитель десятого сезона "Х-фактора"

Емельяненко Джексон

Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер