- 09:41 Процесс пошел: колонны с боевиками и пленными украинцами выехали на место обмена
- 09:41 Лавина накрыла группу туристов в Альпах: среди погибших есть дети
- 09:11 Клуб Ярмоленко уволил главного тренера
- 08:57 Признание Андрея Данилко и Оля Полякова на коленях: самые яркие моменты суперфинала «Х-фактора»
- 08:35 Обмен пленными: названы имена бойцов ВСУ, которых вернут боевики
- 08:16 Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА
- 08:02 В Киеве активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить выдачи России экс-«беркутовцев»
- 07:54 В Киеве неуправляемый грузовик стал причиной дорожной трагедии
- 07:27 Мокрый снег и легкий минус: синоптики рассказали о погоде в последнее воскресенье 2019 года
- 02:38 Стрелец будет развлекаться, а Телец – встречать гостей: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака
- 28.12 23:26 Стал известен победитель десятого сезона "Х-фактора"
- 28.12 23:00 В Египте автобусы с туристами попали в страшную аварию: много погибших
Мокрый снег и легкий минус: синоптики рассказали о погоде в последнее воскресенье 2019 года
Воскресенье, 29 декабря, в большинстве регионов будет снежным, зачастую снег станет сочетаться с дождем. Ранее декабрь 2019 года признали в Украине самым теплым месяцем за всю историю наблюдений.
«24 канал» сообщает, что на Западе и в Центре температура будет близкой к нулю, а на Востоке и Юге — несколько выше. Сухо будет на Востоке и Юго-Востоке, на остальной территории Украины — осадки, мокрый снег и дождь.
В Киеве в воскресенье, 29 декабря, также пройдет мокрый снег, днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Ранее сообщалось, что сильных морозов в начале 2020 года ждать не следует.
Фото: «Прямой»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!