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Украина

2019 год в Украине признали самым теплым за всю историю наблюдений

17:52 28 декабря 2019 52
Теплая погода
Инф. «ФАКТОВ»

Удивительно теплым выдался 2019 год. Так, один из удивительных рекордов установил декабрь. Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского подводит итоги.

По данным метеорологов, этот год войдет в историю Украины как самый теплый. Они отмечают, что период наблюдений начался с 1881 года.

В 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С — на 2,9°С превышен даже показатель невероятно теплого 2015 года — тогда средняя температура достигла 10,5°С.

Уникальность 2019 года и в том, что теплее нормы оказались все 12 месяцев. Самым теплым за весь период наблюдений со средней температурой 23,6°С был июнь, а показатель декабря впервые превысил 15 °C — 19 декабря было 15,2°С.

Всего же в 2019 году температурные рекорды побиты более 30 раз.

Ранее сообщалось, что синоптики предсказали погоду на новогодние дни.

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