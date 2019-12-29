Украина

В Киеве активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить выдачи России экс-«беркутовцев» (фото, видео)

В Киеве начались протесты из-за включения в список на обмен бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в массовых расстрелах людей на улице Институтской. Активисты блокируют Лукьяновское СИЗО, где находятся обвиняемые.

«Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти бывшим работникам ПМСН „Беркут“, подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о расстрелах на Майдане. После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда», — сообщила пресс-служба ГПУ.

Люди мусорными баками заблокировали въезд автозаку на территорию СИЗО, сообщает УНН. Затем представители правоохранительных органов в ответ заблокировали подъезд. После решения суда об освобождении экс-«беркутовцев» возле здания суда произошла потасовка правоохранителей с активистами.

По данным «Обозревателя», под СИЗО приехали четыре автобуса с бойцами Национальной гвардии.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками Донбасса состоится 29 декабря. По его словам, этот вопрос — самая сложная задача в 2019 году.

Фото: УНН

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