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В Египте автобусы с туристами попали в страшную аварию: много погибших
В Египте два туристических автобуса столкнулись с грузовиком — ДТП привело к гибели шести человек. Ранее рейсовый автобус попал в аварию на Волыни — травмированы восемь человек.
ТСН.ua сообщает, что оба египетских автобуса направлялись в Хургаду, а авария произошла на трассе Айн Сохна — Зафарана в мухафазе Суэц.
В ДТП пострадали 24 человека, в том числе иностранцы из Малайзии и Индии. Среди погибших есть сотрудник египетских правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком служебный автомобиль СБУ насмерть сбил двух пешеходов — мужчину и женщину. По предварительным данным, правила нарушили все участники ДТП. Пешеходы переходили дорогу не в положенном для этого месте, а сотрудник Службы безопасности Украины превысил скорость.
Фото: Egypt Independent
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