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На Нью-Йорк обрушился снежный шторм: в сети показали впечатляющее видео

22:46 19 декабря 2019 278
Нью-Йорк
Инф. «ФАКТОВ»

Нью-Йорк накрыл шквальный шторм со снегом. Его скорость достигала ста километров в час. Мощные волны вынесли на берег ледяные глыбы. В некоторых местах образовались горы высотой десять метров. Об этом сообщает USA Today.

Буря налетела внезапно и длилась почти час. Метеорологи сразу посоветовали водителям по возможности отложить поездки на автомобилях, поскольку непогода могла спровоцировать много аварий.

За время шторма Центральный парк мегаполиса покрылся сантиметровым слоем снега.

Кроме Нью-Йорка, снежный шквал ворвался на улицы Нью-Джерси и ударил по Коннектикуту.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украину еще не пришла метеорологическая зима. Снег лежит только в Карпатах, где уже открыли лыжный сезон.

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