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На Нью-Йорк обрушился снежный шторм: в сети показали впечатляющее видео
Нью-Йорк накрыл шквальный шторм со снегом. Его скорость достигала ста километров в час. Мощные волны вынесли на берег ледяные глыбы. В некоторых местах образовались горы высотой десять метров. Об этом сообщает USA Today.
Буря налетела внезапно и длилась почти час. Метеорологи сразу посоветовали водителям по возможности отложить поездки на автомобилях, поскольку непогода могла спровоцировать много аварий.
За время шторма Центральный парк мегаполиса покрылся сантиметровым слоем снега.
Кроме Нью-Йорка, снежный шквал ворвался на улицы Нью-Джерси и ударил по Коннектикуту.
Wow! Check out this time lapse of the #SnowSquall moving over Manhattan. Crazy cool view from the top of One World Trade Center. pic.twitter.com/K7kxjcA0Zt— David Jones (@DavidJonesTV) December 18, 2019
Как сообщали «ФАКТЫ», в Украину еще не пришла метеорологическая зима. Снег лежит только в Карпатах, где уже открыли лыжный сезон.
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— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?