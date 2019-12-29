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Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)
В Херсоне появился новый бигборд, высмеивающий президента России. Ранее местный городской совет отреагировал на то, как Путин перекручивал исторические факты на пресс-конференции. Об установке нового бигборда Анатолий Штефан Штирлиц сообщил в своем Telegram-канале.
Глава городского совета Херсона Владимир Миколаенко ранее прокомментировал реплики Путина об «исконно русских территориях».
«Юг Украины — этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет… Зло обречено. Россия — это зло. Прошу помнить об этом», — сказал Владимир Миколаенко.
Ранее сообщалось, что МИД Польши обвинил Владимира Путина в перекручивании фактов Второй мировой войны. В Польше напомнили, что СССР многое сделал для развязывания боевых действий.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!