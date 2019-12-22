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Мир

Озвучивает пропаганду сталинских времен: Польша осудила Путина за слова о Второй мировой войне

20:23 22 декабря 2019 28
МИД Польши
Инф. «ФАКТОВ»

В России постоянно искажают историю, пытаясь навязать жителям не только своей страны свое видение и трактовку многих значимых событий, которые происходили в мире. Так МИД Польши обвинил российского президента Владимира Путина в перекручивании фактов Второй мировой войны.

Об этом говорится в официальном сообщении польского МИДа, опубликованном 21 декабря.

Польские дипломаты обратили внимание на слова президента Путина, сказанные во время его последней пресс-конференции.

По словам российского лидера, Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска вошли в Польшу после того, как «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны».

В МИД Польши отметили, что Путин использует «пропагандистские послания» сталинской эпохи.

В Польше напомнили главе Кремля, что Советский Союз предпринял прямые шаги, чтобы развязать войну. И сделал он это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.

Напомним, в этом году правительство Польши не пригласило президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Поляки посчитали неуместным присутствие лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами, как Германия и СССР в 1939 году.

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