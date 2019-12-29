Обмен пленными: названы имена бойцов ВСУ, которых вернут боевики

Украина

В воскресенье, 29 декабря, на Донбассе должен состояться обмен удерживаемыми лицами. Источник, который приближен к процессу переговоров, сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что известны имена семи военнослужащих, включенных в список на обмен.

Должен вернуться Богдан Пантюшенко — военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады, он попал в плен 2015 году в ходе операции в районе Донецкого аэропорта. Также в списке — Александр Кориньков и Сергей Глондарь из 3-го полка спецназа ВСУ, они попали в плен в феврале 2015 года при выполнении боевого задания в районе Дебальцево.

В списки на обмен включены военнослужащие 8-го полка спецназначения Сергей Иванчук и Иван Деев, которые в феврале 2017 года попали в плен при проведении разведки. Также должны вернуться старшие солдаты Борис Пундор и Александр Геймур, которые 22 мая 2019 года попали в плен при отклонении от маршрута следования.

Кроме того, возможен обмен Романа Фурсова, военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, — он попал в плен в ноябре 2017 года в бою возле села Крымское Луганской области. Есть вероятность и возвращения военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, захваченного в мае 2018 года ДРГ противника.

Ранее сообщалось, что прессу не допустят к освещению обмена удерживаемыми лицами.

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