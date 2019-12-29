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- 12:44 Огромный удар по имиджу Зеленского, ему этого не забудут, — Казанский о выдаче экс-«беркутовцев»
Огромный удар по имиджу Зеленского, ему этого не забудут, — Казанский о выдаче экс-«беркутовцев»
Внесение в списки на обмен пленными бывших «беркутовцев» — ошибочный шаг Зеленского. О последствиях этого говорит блогер и политический обозреватель Денис Казанский.
Он отмечает, что в теме обмена нет легких решений. Ведь отказ от обмена означает еще годы мучений наших солдат, которых боевики постепенно убивают на подвалах.
«Готов ли лично я обменять приговор „Беркуту“ на еще один год страданий для наших и, возможно, еще чьи-то жизни? Нет, не готов», — продолжает Казанский.
Блогер уверен, что был шанс разрулить ситуацию, но власть не воспользовалась этим.
«Ничто не мешало провести финальный суд, скажем, 22 декабря, а сегодня обменять преступников на наших», — считает Казанский.
Он утверждает, с «беркутовцами» все сделали так, чтобы помочь им избежать приговора. Ведь расстрел зафиксирован на видео, и есть достаточная доказательная база.
«Именно Зеленский теперь останется в истории человеком, который развалил дело о расстреле Майдана и помог избежать ответственности убийцам. Этого ему не забудут», — подводит итог Казанский.
Ранее сообщалось, что, несмотря на протесты активистов, бывших «беркутовцев» вывезли из Лукьяновского СИЗО.
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