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Украина

Огромный удар по имиджу Зеленского, ему этого не забудут, — Казанский о выдаче экс-«беркутовцев»

12:44 29 декабря 2019 1471
«Беркут»
Инф. «ФАКТОВ»

Внесение в списки на обмен пленными бывших «беркутовцев» — ошибочный шаг Зеленского. О последствиях этого говорит блогер и политический обозреватель Денис Казанский.

Он отмечает, что в теме обмена нет легких решений. Ведь отказ от обмена означает еще годы мучений наших солдат, которых боевики постепенно убивают на подвалах.

«Готов ли лично я обменять приговор „Беркуту“ на еще один год страданий для наших и, возможно, еще чьи-то жизни? Нет, не готов», — продолжает Казанский.

Блогер уверен, что был шанс разрулить ситуацию, но власть не воспользовалась этим.

«Ничто не мешало провести финальный суд, скажем, 22 декабря, а сегодня обменять преступников на наших», — считает Казанский.

Он утверждает, с «беркутовцами» все сделали так, чтобы помочь им избежать приговора. Ведь расстрел зафиксирован на видео, и есть достаточная доказательная база.

«Именно Зеленский теперь останется в истории человеком, который развалил дело о расстреле Майдана и помог избежать ответственности убийцам. Этого ему не забудут», — подводит итог Казанский.

Ранее сообщалось, что, несмотря на протесты активистов, бывших «беркутовцев» вывезли из Лукьяновского СИЗО.

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