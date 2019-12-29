- 12:23 В последний день года в Киеве развернутся продовольственные ярмарки (адреса)
- 12:20 Обмен пленными: автобус из колонны боевиков устроил ДТП на КПВВ "Майорск"
- 11:58 Бывших «беркутовцев» удалось вывезти из Лукьяновского СИЗО
- 11:45 В центре Житомира крупная автокатастрофа, много погибших, — СМИ
- 11:42 Виктор Павлик женится в четвертый раз
- 11:41 Звездный форвард «Барсы» Луис Суарес блеснул вратарским мастерством в прощальном матче Форлана
- 11:19 Обмен пленными начался: онлайн-трансляция из КПВВ «Майорск»
- 10:58 Американская астронавтка установила невероятный космический рекорд
- 10:51 Где смотреть онлайн «Арсенал» — «Челси»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 10:48 Разгрузочные дни накануне новогоднего застолья устраивать нельзя: как насладиться праздником без вреда здоровью
- 10:36 Кровавая резня в Нью-Йорке: неизвестный с мачете ворвался в дом раввина
- 10:08 Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды
Бывших «беркутовцев» удалось вывезти из Лукьяновского СИЗО
Экс-бойцов подразделения «Беркут», которых подозревают в убийствах на Майдане, вывезли из Лукьяновсого СИЗО. Это удалось сделать, несмотря на попытки активистов блокировать подъезд к изолятору.
«Канал 24» сообщает в Telegram-чате, что бывших «беркутовцев», скорее всего, при обмене удерживаемыми передадут российской стороне.
Ранее Киевский апелляционный суд принял решение освободить из СИЗО под личное обязательство бывших бойцов спецподразделения «Беркут» Павла Аброськина, Олега Янишевского и Сергея Зинченко. Их подозревают в массовых убийствах людей во время протестов на Институтской улице в феврале 2014 года.
Как сообщалось ранее, Начался обмен удерживаемыми лицами, который проходит на Донбассе на КПВВ «Майорск». Причем многие из включенных в списки на обмен не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...