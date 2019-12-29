Бывших «беркутовцев» удалось вывезти из Лукьяновского СИЗО

Украина

Экс-бойцов подразделения «Беркут», которых подозревают в убийствах на Майдане, вывезли из Лукьяновсого СИЗО. Это удалось сделать, несмотря на попытки активистов блокировать подъезд к изолятору.

«Канал 24» сообщает в Telegram-чате, что бывших «беркутовцев», скорее всего, при обмене удерживаемыми передадут российской стороне.

Ранее Киевский апелляционный суд принял решение освободить из СИЗО под личное обязательство бывших бойцов спецподразделения «Беркут» Павла Аброськина, Олега Янишевского и Сергея Зинченко. Их подозревают в массовых убийствах людей во время протестов на Институтской улице в феврале 2014 года.

Как сообщалось ранее, Начался обмен удерживаемыми лицами, который проходит на Донбассе на КПВВ «Майорск». Причем многие из включенных в списки на обмен не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс.

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