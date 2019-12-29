Олега Винника допросили на детекторе лжи: какие тайны раскрыл певец

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, решивший на несколько месяцев взять творческую паузу, чтобы поработать на студии в Германии, согласился пройти детектор лжи. Более того, сделал это публично, в эфире программы «Говорить Україна».

Винник рассказал, что свой творческий путь начал в музыкальной группе, где играл на гитаре. Некоторые детали биографии раскрыли друзья артиста. О первых выступлениях певца рассказал его друг детства Владимир.

«В 1988 году я пришел играть в духовой оркестр в сельский дом культуры, так мы и встретились. Олег всегда был вне конкуренции, у него были в оркестре нелегкие партии, он играл на теноре, всегда был лучшим. Мы создали группу, пели украинские народные песни, немного шансон, пробовали рок. Нам тогда было 16−17 лет», — поделился Владимир и добавил, что коллектив сам заработал на первые инструменты.

«Он фанатично любил рок, поэтому решили первому купить ему инструмент. Тогда из Германии приехал музыкант, который привез на продажу инструмент. Родители Олега добавили денег, и мы приобрели ему гитару. Когда приехали за ней, Олег побледнел, у него задрожали руки. Музыкант, который продавал инструмент, начал на нем талантливо импровизировать. Затем передал гитару Олегу и тот точно воспроизвел все услышанное. Музыкант был шокирован и сказал: „Ты звезда“. Олег взял гитару и не выпускал ее из рук», — рассказал Владимир.

По его словам, гитара обошлась почти в 800 советских рублей, что на то время было целым состоянием для сельских жителей.

Олег Винник увлекался музыкой и вовсе не собирался петь, категорически отказывался исполнять вокальные партии. Но судьба внесла свои коррективы и кардинально изменила его жизнь.

«Мы были уже известной группой не только в деревне. Нас приглашали на различные события, свадьбы. Пели я и еще двое наших друзей. Олег не был вокалистом, он хорошо играл на гитаре и постоянно импровизировал. Олег категорически отказывался петь, даже ставил условия: «Если будете меня заставлять петь, я не буду с вами играть». Однажды на Новый год у нас было выступление в сельском клубе, который был полностью забит людьми. И в тот вечер во всех вокалистов нашей группы сел голос и некому было петь. Я говорю: «Олег, спасай команду, люди пришли». Он долго думал и наконец согласился. Когда Олег начал петь, я почувствовал, что что-то не то с аппаратурой, так бывает, когда мы тихо играем, или, когда артист настолько хорошо поет и все входит в резонанс, и тогда аппаратуры не слышно. Олег настолько вошел в азарт, что когда закончили выступать, Олег спрашивает: «Ну как?», А я говорю: «Все, ты звезда», — рассказал Владимир.

Кстати, та самая гитара и сейчас хранится в доме культуры в селе Червоный Кут Черкасской области.

Неизвестные детали своей биографии раскрыл в студии Олег Винник. Чтобы развеять о себе все слухи и сплетни, он прошел тест на детекторе лжи.

Детектор официально подтвердил, что действительно Винник работал гувернером для двух мальчиков в 1996 году за рубежом. Но возразил, что в начале карьеры артисту помогала зажиточная поклонница. Также певец ответил категорическое «нет» на вопрос, делал ли пластические операции, и опроверг тот странный факт, что имеет 32 ребенка. Коснулись и болезненного для артиста вопроса: был ли он на похоронах родителей? Ведь многие до сих пор обвиняет Винника в том, что он не попрощался с матерью. Детектор подтвердил: Олег присутствовал на похоронах обоих своих родителей.

Напомним, мама Винника Анна Яковлевна умерла в мае 2018 года, ей было 80 лет. Здоровье женщины подкосили в том числе и сюжеты на телевидении о знаменитом сыне. Тогда Олег Винник даже собирался подавать в суд на журналистов. Певец узнал о смерти самого родного человека перед выходом на сцену. Тем не менее, он не стал отменять концерт на стадионе в Тернополе и посвятил его маме.

На вопрос, который давно волнует поклонниц артист, занято ли его сердце, он ответил честно: «Да».

«Все люди знают, сколько мне лет. В 46 лет мужчина со свободным сердцем не может существовать. Мое сердце занято, ведь оно не может быть свободным у нормального взрослого мужчины, который поет о любви, счастье, вере, отношениях. Я бы не хотел быть в 46 лет без этой любви, которая у меня есть», — сказал Олег Винник, но раскрывать имя своей избранницы не стал.

«Конечно, всем интересно, сколько у артиста жен и детей. Я постоянно подчеркиваю, как только у артиста не будет творчества, вдохновения, песен, никакой пиар не поможет. Мне противно смотреть, когда нужда у артиста, ему нечего показывать людям, и выворачивает свое все. Но делать пиар на сокровенном я не буду, что у меня еще осталось? Я даже, когда в ресторан прихожу поесть, все снимают на телефон. Я сначала не мог есть, а потом смирился. Есть ли хотя бы одна вещь, о которой не хочу говорить? Есть, то, для меня святое и сокровенное. И мне не важно, что со мной будет завтра. Я сегодня счастливый человек, ведь имею все, что называется счастьем», — признался Винник.

Ранее Олег рассказал, как по утрам балует любимую и какие сюрпризы готовит.

Напомним, артисту приписывают отношения с его бэк-вокалисткой Таюне. СМИ ранее сообщали, что у пары даже есть сын. Но Олег личную жизнь не комментирует.

В интервью «ФАКТАМ» Олег Винник рассказывал о родителях, сельском детстве и непростом пути к успеху.

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