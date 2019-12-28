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Олег Винник покидает Украину: в чем причина
Популярный певец Олег Винник, рассказавший ранее, как балует любимую по утрам, после Нового года намерен взять паузу в работе. Уходящий год выдался для артиста очень насыщенным гастролями, съемками и различными проектами. Совсем не оставалось времени на творчество. Винник планирует немного отдохнуть и сосредоточиться на работе над новым материалом. На несколько месяцев он покинет Украину и будет работать в Берлине, где у него есть свой дом и студия.
«Это огромная работа, я просто себе много в планах поставил. Потому что я много работал в прошлом году. Творчества было не так достаточно», — рассказал Винник в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Последние недели для артиста выдались особенно напряженными. Помимо выступлений, он занимается монтажом телеверсии сольного концерта «Роксолана».
«Я очень счастлив, что именно я живу этим делом. Очень тяжело. Страшно. Никто этого не понимает. Главное, чтобы было красиво на экране», — сказал Винник.
В Новый год Олег выступит в праздничном концерте в Харькове. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, где и за сколько будут петь украинские звезды 31 декабря.
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