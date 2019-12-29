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Украина

Опубликовано видео передачи пленных на КПВВ "Майорск"

13:03 29 декабря 2019 500
Обмен пленными
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео начала передачи пленных в Донецкой области. Видео опубликовал Telegram-канал Офиса президента Украины.

«Начало освобождения удерживаемых лиц на КПВВ „Майорское“», — написано в описании видео.

Как писали «ФАКТЫ», в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами, который проходит на КПВВ «Майорск». Многие из тех, кто включен в списки на обмен, не хотят возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Во время подготовки к обмену автобус террористов «ЛНР», прибывший на место обмена, заехал в припаркованный микроавтобус. Инцидент попал в прямую трансляцию Офиса Президента Украины. На кадрах видно, что автобус, прибывший на место обмена, пытался осуществить крутой поворот. Из-за его больших размеров этого сделать не удалось, и он столкнулся с припаркованным микроавтобусом.

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