Этот шаг лишает нас главного — справедливости: Сенцов резко отреагировал на обмен пленными

Украина

Бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что домой вернется только часть пленных. Ранее стали известны фамилии первых 24 освобожденных.

«Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО — кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные», — написал Сенцов в своем Facebook.

Он подчеркивает, что Украина отдает на обмен настоящих убийц: харьковских террористов российских наемников, и пятерых «беркутовцев». Этот шаг лишает главного — справедливости.

«Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернение ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. То, за что боролись украинцы, идет прахом», — заявил Сенцов.

Ранее сообщалось, что бывших «беркутовцев» вывезли из Лукьяновского СИЗО.

Фото: Офис президента

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