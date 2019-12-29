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Без облав не обошлось: в ВСУ отчитались об осенней призывной кампании и уже готовятся к весенней

15:01 29 декабря 2019 13
ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Завершилась осенняя призывная кампания, и военнослужащие подвели ее первые итоги. Ранее в ВСУ решили инициировать возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

АрмияInform сообщает, что осенью 2019 года в армию призвали 15 200 юношей, из которых 9 000 — в ВСУ. Кроме того, 3 340 призывников уже подписали контракт на военную службу.

«Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее предыдущей весенней, — отметил в разговоре с корреспондентом начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко. — Конечно, не обошлось без совместных рейдов работников военкоматов, представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва».

Сейчас в военкоматах начали работу по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

По словам подполковника Качаненко, в проекте Указа Президента Украины о весеннем призыве указан призывной возраст от 18 до 27 лет.

Ранее сообщалось, что в Тернополе разгорелся скандал из-за облав на призывников.

Фото: Цензор. НЕТ

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