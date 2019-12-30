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Самый молодой в истории чемпион мира по шахматам отказался выступать под украинским флагом
Подаривший в начале года тяжелобольному подростку шахматы Руслан Пономарев заявил, что не намерен больше выступать под украинским флагом.
Об этом самый молодой в истории чемпион мира написал в своем Twitter.
«Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию», — написал Пономарев.
Таким образом он поддержал своего коллегу по сборной Павла Эльянова, который заявил, что намерен перейти в другую федерацию.
Напомним, что Руслан Пономарев в 1997 году стал самым молодым в мире гроссмейстером — ему было 14 лет. В январе 2002 года стал самым юным чемпионом мира по шахматам — в 18-летнем возрасте. Кроме того, Пономарев является победителем шахматных Олимпиад (2004, 2010) в составе сборной Украины, победителем командного чемпионата мира 2001 года, чемпионом Украины 2011 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Павел Эльянов — международный гроссмейстер с 2001 года, победитель шахматных Олимпиад 2004 и 2010 годов, серебряный призер Олимпиады-2016 и командного чемпионата мира 2015 года — выступил с резким заявлением в адрес Федерации шахмат Украины. Он и еще семеро ведущих шахматистов страны требуют заменить главного тренера мужской сборной Украины Александра Сулипу на Владимира Баклана.
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